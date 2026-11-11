«VisionQuest» llegó a su final con «Forever», su episodio más largo

Espectáculos

Para los que venían siguiendo al Visión de Paul Bettany desde «WandaVision», la espera terminó: el martes 10 de noviembre del 2026 se estrenó «Forever», el octavo y último episodio de «VisionQuest» en Disney+. La serie de Marvel cerró así la historia del sintezoide después de los hechos de «WandaVision», y lo hizo con un capítulo de 68 minutos, el más largo de una producción del Universo Cinematográfico de Marvel en plataformas desde «Hawkeye».

Y hay un detalle que muchos se pierden: «Forever» incluye la única escena post-créditos de toda la temporada. Si eres de los que cierra la aplicación apenas empiezan a salir las letras, mal ahí, porque esa escena es justamente la que había que esperar. Conviene quedarse hasta el final del metraje.

¿Qué se esperaba del desenlace? La trama tenía tres frentes abiertos: la relación entre Visión y Ultrón, el rumbo de Tommy y el plan de Jocasta. Con esos hilos sobre la mesa, el cierre dejaba abierta la posibilidad de más historias de la familia Maximoff en pantalla, .

El episodio llevó el guion y la dirección del showrunner Terry Matalas, y con él se respetó el calendario completo que la producción había fijado, después de unas semanas movidas, con episodios dobles y revelaciones que dieron bastante de qué hablar.

Para verlo no había vueltas: como otros títulos del MCU, «VisionQuest» es exclusivo del catálogo internacional de Disney+, así que había que entrar con la suscripción activa a la plataforma. Nada de quedarse esperando a que alguien lo suba por ahí.

Ahora, siendo sinceros, 68 minutos para un final es una barbaridad en el buen sentido, y el listón queda alto. Si te quedaste dormido antes de los créditos, ya sabes qué te toca: repetirlo.