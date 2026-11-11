Dina Páucar cuenta los detalles de su pedida de mano y adelanta cómo será su boda

Espectáculos

Treinta años después, Dina Páucar se casa. La cantante de música andina, la intérprete de "Qué lindos son tus ojos", llegará al altar junto a Rubén Sánchez, su compañero de vida, y contó cómo fue la pedida de mano: una sorpresa en una reunión familiar en junio de este año, con sus hijos metidos en el plan.

La trampa salió perfecta. Ella pensaba que el viaje familiar a Punta Sal era solo para celebrar su cumpleaños por adelantado y descansar unos cuatro o cinco días. Contó que fue una sorpresa que no esperaba y que sus hijos habían preparado todo. Esos días, que arrancaron como un simple descanso en familia, terminaron siendo mucho más especiales de lo que ella esperaba.

Un "sí" con anillo y todo

La respuesta, obviamente, fue sí. Dina se emocionó muchísimo al recordarlo y mostró su anillo de compromiso. Describió a Rubén como el amor de su vida, el papá de sus hijos, su compañero, su amigo, su mánager y su productor.

Sobre cómo se sostiene una relación de tres décadas, ella tiene su teoría y no es ningún misterio: se comunican muchísimo, hablan bastante y no mezclan la relación con el trabajo. También reconoce que no todo es color de rosa y que siempre hay altibajos, pero ahí siguen, en lo dulce y en lo amargo.

La boda: civil íntima, religiosa apoteósica

La pareja espera concretar el matrimonio antes de que termine el año, aunque las agendas todavía les tienen pendiente definir algunos detalles de la celebración. Lo que sí está claro es el formato: la ceremonia civil será íntima y la religiosa tendrá una celebración mucho más grande, según adelantó la cantante.