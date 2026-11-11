Yiddá Eslava aclara su vínculo con Julián Zucchi: "somos papás y familia, pero no pareja"

Espectáculos

Yiddá Eslava volvió a encender Instagram. La influencer compartió una historia junto a Aldo Velasquez, a quien presentó como su primo, psicólogo e hipnotista, y con eso ya bastó para que sus seguidores empezaran a especular sobre su situación sentimental. Pero lo que terminó de armar el revuelo fue otro episodio: su reencuentro con Julián Zucchi.

El video con Julián Zucchi

El cantante argentino la acompañó a llevar a uno de sus hijos al médico. Ahí la expareja dejó ver que mantiene una relación cercana: ella le mostró cómo le habían quedado los labios después de un retoquito, y a él le dio risa. Después lo dejó por escrito en los comentarios de la publicación: "No diré nada al respecto…".

Ante los comentarios que se veían venir, Eslava aclaró que sus labios todavía estaban inflamados y que iban a volver a su aspecto habitual. Contó también que sus hijos y el cantante reaccionaron con gracia al verla, y que les pidió no arrancar con las bromas.

La publicación venía además con una frase sobre la calma que llega después de la tormenta, y eso le dio más cuerda a la lectura de los usuarios: varios empezaron a ver señales de reconciliación en el video.

Una seguidora le escribió que sentía que todavía había amor entre ellos. La respuesta fue directa: hay amor de familia y están felices así. Y cuando le preguntaron si retomaría su relación con el padre de sus hijos, fue tajante: "Noooo, somos papás y familia, pero no pareja".

Lo que ya se sabía desde septiembre

En septiembre, la actriz fue captada por las cámaras besando al empresario Jean Merino Becerra en plena vía pública. Después de ese ampay confirmó que estaba en saliditas con él y explicó que el vínculo era a distancia, porque el empresario vive en el norte del país.

Y, siendo honestos, que dos personas que fueron pareja se lleven bien por sus hijos no debería ser noticia: es lo mínimo que se espera de dos adultos con una familia en común. El resto es la novela que armamos los que miramos desde afuera.

Mientras ella siga aclarando que no, va a seguir saliendo gente a decir que sí. ¿Tú qué crees: le crees o igual piensas que todavía hay algo?