Francesca lloró en Al fondo hay sitio al mandarle un audio a Fernanda y Nicolás

Espectáculos

En el capítulo más reciente de Al fondo hay sitio apareció Francesca en lágrimas. La empresaria, interpretada por Yvonne Frayssinet, les grabó un audio a sus nietos Nicolás de Las Casas (Andrés Wiese) y Fernanda de las Casas (Nataniel Sánchez) para preguntarles si están bien de salud y pedirles que, si tienen tiempo, le contesten aunque sea unos segundos.

"Me gustaría tanto saber de ellos. Los extraño", dijo mientras las lágrimas le caían por la cara. La escena llegó después de que Angelita le recordara que sus nietos no le escriben hace mucho tiempo.

Francesca le había mostrado a Angelita fotos inéditas de Nicolás y Fernanda, justo después de cargar por primera vez a Joelón Gonzales. Angelita le preguntó por qué no vienen a visitarla. Francesca respondió que tienen sus vidas, que son personas muy ocupadas y exitosas, que Nicolás tiene dos hijos. ¿Hace cuánto no los ve? Dijo que no lleva la cuenta, que hablan y la llaman. ¿Todas las semanas? Algo así.

El hermano que nadie conoce

Por otro lado, Oto (Sebastián Barreto) interrumpió el momento de pasión entre Gladys (Kukuli Morante) y Miguel Ignacio (Sergio Galliani) con una broma pesada. Y en medio de la conversación soltó lo que tenía guardado: sus hermanos mayores, Nicolás y Fernanda, no tienen idea de que él existe.

"Los 2 que tengo no saben ni mi existencia, nada", dijo. Miguel Ignacio no entendía de quiénes hablaba, así que Gladys tuvo que traducirle: la Fernanda y el Nicolás.

Una abuela llorando por dos nietos que no le escriben, y un nieto que se queja de que los mayores ni saben que existe: dos escenas, el mismo hueco.

Y sí, es una novela. Pero el chat familiar donde alguien no contesta hace meses también existe en la vida real, ¿o no?