Mario Hart descartó volver con Korina Rivadeneira y contó que le apunta a la cumbia

Espectáculos

Mario Hart volvió a aparecer en las cámaras. El exchico reality, piloto, conductor y cantante fue captado durante una salida nocturna en el Estadio Nacional, donde compartió con amigos en medio de su etapa de soltería tras el fin de su relación con Korina Rivadeneira. La separación de quien fue su pareja por casi 10 años y con quien formó una familia sigue generando atención. ¿Su respuesta cuando le preguntaron por las imágenes? “De vez en cuando uno tiene derecho a divertirse”.

La noche en el Estadio Nacional

Un programa de espectáculos mostró imágenes del cantante y conductor con bebidas alcohólicas durante un evento de reggaetón y sostuvo que se encontraba en aparente estado de ebriedad. Al concierto llegó con Israel Dreyfus y un grupo de amistades.

Al inicio evitó responder a la reportera, pero después accedió a dar declaraciones sobre su situación sentimental, las críticas hacia la madre de sus hijos y los cambios que proyecta en su carrera musical. Se mostró relajado ante las cámaras y defendió su derecho a disfrutar de esta nueva etapa.

La salida igual despertó comentarios por su presencia con amigos y otras mujeres durante el evento. Sobre las especulaciones de una nueva relación sentimental no se pronunció: su respuesta se limitó a defender la posibilidad de salir y compartir con sus amistades. Tampoco hay que inventarle romance a una noche de juerga, ¿no?

“Nos juntamos siempre por los chicos”

Le preguntaron si existía la posibilidad de retomar su relación con Korina Rivadeneira y fue enfático al descartarlo. Dijo que la decisión de poner fin al vínculo se tomó por una razón y que los dos respetan ese acuerdo.

También contó que quiere ver a la modelo venezolana tranquila y enfocada en sus propios proyectos, aunque cada uno atraviesa ahora un camino distinto. Lo que sí mantienen es una relación cercana por las responsabilidades que comparten como padres, y dijo que se juntan siempre por los chicos.

Y aunque ambos han aparecido juntos en actividades relacionadas con sus hijos, el cantante dejó claro que esos encuentros no implican una reconciliación. Que nadie se confunda con la foto familiar.

Defendió a Korina tras la pasarela en el concierto de María Becerra

En la misma conversación le preguntaron por las críticas que recibió Rivadeneira después de participar en una pasarela durante el concierto que María Becerra ofreció en Lima. La modelo compartió parte de su aparición en sus redes sociales y los comentarios se dividieron entre los usuarios.

Hart no se sumó a las observaciones. Contó que vio las imágenes que ella publicó en sus historias y consideró que se veía bien. Con eso dejó en evidencia que, pese a la separación, se mantiene atento a las actividades de su expareja y no tiene inconvenientes en respaldarla públicamente.

Tras la separación, la actriz venezolana ha continuado con sus compromisos laborales y su presencia en redes sociales, mientras él combina sus actividades como conductor, piloto y cantante. Cada uno en su chamba.

Un giro hacia la cumbia y la llamada de Leslie Shaw

El músico aprovechó la conversación para contar que atraviesa una etapa de cambios en el plano profesional. Luego de varios años vinculado al reggaetón y a los ritmos urbanos, aseguró que busca acercarse a la cumbia, género que planea incorporar con mayor fuerza en sus próximos lanzamientos. El cambio supone una nueva apuesta dentro de una trayectoria en la que ha alternado la música con la televisión y el automovilismo.

También fue consultado por una posible colaboración con Leslie Shaw, su expareja y antigua compañera en proyectos musicales. No cerró la puerta a un reencuentro artístico, aunque aclaró que dependería de la propuesta: entre risas, preguntó si Leslie lo llamaría para una colaboración y dijo que esperará esa llamada. Después añadió que depende del tema y que, si el tema es bonito, se anima.

Por ahora lo único claro es que Hart tiene derecho a divertirse, que la cumbia le está haciendo ojitos y que la reconciliación no está en sus planes. ¿Le damos el beneficio de la duda con el género nuevo o esperamos a escuchar el primer tema antes de opinar?