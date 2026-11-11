Néstor Villanueva reacciona con un 'me encanta' en medio del escándalo de Florcita Polo y Luiggi Yarasca

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La controversia que rodea a Florcita Polo tras denunciar a su expareja Luiggi Yarasca por presunta agresión física también terminó involucrando a su anterior relación sentimental con Néstor Villanueva. Mientras la hija de Susy Díaz atraviesa un momento complicado por las revelaciones sobre su convivencia con el empresario, el cantante de cumbia volvió a aparecer en las conversaciones de los usuarios de redes sociales, donde recibió mensajes de respaldo relacionados con su separación y con el distanciamiento que mantiene de sus hijos.

Y ahí llegó la reacción que no pasó inadvertida. Villanueva no publicó un pronunciamiento extenso sobre la situación de Florcita ni ofreció detalles sobre su relación actual con los niños, pero sí interactuó con los mensajes que le dejaron sus seguidores. Uno de ellos, sobre todo, encendió la conversación.

El comentario que cuestionó las versiones

El mensaje cuestionaba la imagen que, según la usuaria, se había construido sobre él durante su relación con la influencer. Hacía referencia a las versiones que circularon después de la separación y sostenía que el tiempo habría cambiado la percepción que algunas personas tenían del cantante. Villanueva respondió dándole 'me encanta', una reacción que se interpretó como una señal de respaldo al mensaje recibido.

La usuaria se dirigió directamente a él para decirle que había cambiado de opinión. En su mensaje recordó las acusaciones y cuestionamientos que circularon durante su relación con Florcita, pero sostuvo que, después de la separación, no habría vuelto a verlo involucrado en escándalos similares: "el tiempo te dio la razón a ti...". El gesto llamó la atención porque se produjo precisamente cuando su nombre volvía a ser mencionado en medio de las revelaciones sobre la relación de Florcita con Luiggi Yarasca.

Piden que pueda reencontrarse con sus hijos

Además del mensaje que recordó su separación, otros internautas aprovecharon las publicaciones del cantante para expresarle buenos deseos y referirse directamente a sus hijos. Los comentarios estuvieron marcados por pedidos para que pueda recuperar el contacto con los menores y volver a participar de manera cercana en sus vidas. Entre los mensajes de apoyo hubo uno bien frontal: "Dios quiera que pronto puedas ver a tus hijos, suerte Néstor". Otra persona también le dedicó palabras de aliento y manifestó su deseo de que pueda superar el distanciamiento familiar.

La situación tomó mayor notoriedad luego de que se conociera que el cantante de cumbia habría compartido con sus pequeños, pese a que, según la información difundida, no mantiene contacto con ellos desde hace aproximadamente cinco años.

Lo que Florcita dijo sobre sus hijos

Uno de los aspectos más delicados de la denuncia contra Luiggi Yarasca tiene que ver con lo que Florcita Polo manifestó sobre la convivencia familiar. La influencer aseguró que sus hijos habrían sido testigos de los episodios de presuntos maltratos que, según su versión, ocurrieron durante su relación con el empresario. La situación generó especial preocupación porque los menores aparecen mencionados en medio de las revelaciones sobre la convivencia de la pareja.

De acuerdo con lo difundido, Florcita habría permitido que Néstor Villanueva compartiera con los niños pese al prolongado distanciamiento que mantenía con ellos.

Contexto

Florcita Polo es hija de Susy Díaz y viene atravesando un momento complicado desde que denunció a Luiggi Yarasca. Néstor Villanueva, cantante de cumbia, fue su pareja antes de esa relación, y su separación dejó versiones que circularon después.