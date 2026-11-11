Yamila Reyna a Faloon Larraguibel en «¿Volverías con tu ex? 2»: «Te olvidaste de vos»

Espectáculos

El episodio 90 de «¿Volverías con tu ex? 2» llega con una competencia de baile en la que las mujeres se convierten en vedettes y los hombres tienen que sacar su lado de vedettos. Tonka Tomicic encabeza la actividad, y Yamila Reyna y Daniel Valenzuela se encargan de evaluar las presentaciones. Hasta ahí, todo suena a show. El detalle es que el desafío también destapa críticas directas, desacuerdos en los ensayos y roces entre varias participantes.

El momento que más se va a comentar es la evaluación de Yamila Reyna a Faloon Larraguibel después de la presentación del primer grupo femenino. Faloon Larraguibel es bailarina y presentadora de televisión chilena, y en este capítulo le toca bailar, escuchar y confesar en una misma jornada.

«Te olvidaste de vos»

Al escenario suben Faloon Larraguibel, Flavia Laos y Camila Nash. Las tres tienen que demostrar talento y coordinación, y ahí es donde la actriz argentina mete el dedo en la llaga. Como Faloon es la más experimentada de las tres, le dice que le puso tanta energía a las otras dos que se olvidó de ella misma. Le dice que se quedó con ganas de más de ella.

Con Flavia, en cambio, todo fue aplausos: le dijo que la sorprendió positivamente de verdad y que lo hizo muy bien. A Camila le reconoció que se le notaba el nervio, pero que igual está bueno desafiarse. Eso sí, para la comediante, de las tres la que más destacó fue Flavia.

Y no es que la crítica caiga de la nada: cuando el jurado te pone como la que tiene más cancha, te va a mirar con lupa. Nosotros lo leemos así, sin drama: el halago y la exigencia vienen en el mismo paquete, y a Faloon le tocó el paquete completo.

Roce en pleno ensayo

El segundo grupo femenino lo integran Nicole Moreno, Bárbara Muriel, Estefi Marquis y Guarén. Las diferencias aparecen al momento de definir las posiciones en la coreografía. Según el adelanto del capítulo, Nicole acusa a Bárbara de haberla empujado mientras bailaban, lo que provoca nuevos cuestionamientos entre las participantes. Bárbara, por su parte, se muestra molesta por los problemas para repartir los espacios del escenario y explica que hay un medio bien marcado, determinado para dos puestos de un lado y dos del otro.

Discutir por el mapa del escenario suena a chiste, pero en un encierro cualquier metro de pista se vuelve territorio sagrado.

«Me dio hasta sueño la coreografía»

La presentación del segundo grupo tampoco convence del todo a Yamila Reyna, que ahí entrega una de sus evaluaciones más críticas de la jornada. Destaca principalmente al coreógrafo y a la vestuarista, porque el resto de la coreografía le dio hasta sueño.

Cuando un jurado le agradece al vestuario antes que a las bailarinas, ya sabes cómo salió el número.

La balanza de Faloon y Raimundo

Antes del espectáculo, Faloon y Raimundo Cerda pasan por la continuación de la balanza de las relaciones. La pareja habla de lo bueno de su vínculo: admiración, confianza, pasión y buen sexo. Pero también reconoce los problemas para comunicarse. Raimundo lo dice sin vueltas: no tienen comunicación. Menciona que aparecen los egos y el orgullo de cada uno, que conversar se vuelve imposible y que terminan peleando de inmediato. Faloon, por su lado, explica que ambos expresan sus emociones de maneras distintas y que ella suele ser más intensa al momento de conversar.

Después viene la competencia masculina de baile, donde Raimundo también tiene su oportunidad de mostrar habilidades frente a sus compañeras.

Dónde verlo

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Así que el capítulo 90 viene cargado: confesiones de pareja, roces entre participantes y un jurado que no se guarda nada. ¿Ustedes de qué lado están, del jurado que exige o de la que se olvidó de sí misma por sacar adelante al grupo? Nosotros, por mientras, le mandamos un café al coreógrafo.