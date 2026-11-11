Susy Díaz se pronuncia tras la denuncia de Flor Polo contra Luiggi Yarasca

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Susy Díaz se pronunció sobre la denuncia que su hija Flor Polo interpuso contra su expareja Luiggi Yarasca por presunta agresión física. La exvedette habló al regresar al Perú y contó cómo se enteró de lo ocurrido, las advertencias que le hizo a su hija antes de que la denuncia existiera y las medidas que se tomarán para evitar que el denunciado vuelva a acercarse a ella.

Susy Díaz es exvedette y, en esta historia, la madre de Flor Polo. Su testimonio no empieza con la denuncia: empieza mucho antes, con las advertencias que dice haberle hecho a su hija.

Flor Polo primero no quería denunciar

La madre contó que su hija no quería presentar la denuncia contra Yarasca, y que fue el apoyo de su hermana lo que la ayudó a dar ese paso.

Sobre la parte médica, explicó que el médico legista pasó en ese mismo momento y que en ese examen quedó registrado lo que Flor presenta, con los golpes incluidos. También aclaró por qué la denuncia no salió antes: ella se preocupó primero por la salud de su hija, por sacarle una tomografía de la cabeza. Su prioridad, según su relato, fue la salud antes que cualquier otro paso.

"Es agresivo": las advertencias que vinieron antes

Susy Díaz aseguró que nunca estuvo de acuerdo con la relación entre su hija y Yarasca, y explicó el motivo. Su preocupación venía de un dato concreto: el hombre tenía una denuncia previa por agredir a un policía. Con eso en la cabeza, le pidió a Flor que se alejara de él.

El consejo que le dio fue directo: que no siguiera con él, que le iba a hacer sufrir, que iba a llorar, que era agresivo. Lo repitió en la misma frase.

En ese mismo relato apareció otro episodio. Contó que atrás de la camioneta vio cosas que le parecieron sospechosas, y que cuando le preguntó a su hija, ella le respondió que eran de su primo. Susy se quedó con la duda y con una pregunta de fondo: cuántas cosas más estaba perdonando su hija.

La casa, los hoteles y los 15 días sin hablarse

La exvedette contó que nunca permitió que Yarasca entrara a su vivienda. Les prohibió la entrada, así de simple, y por esa restricción su hija y su entonces pareja se veían en hoteles. Su lectura es clara: si él hubiera tenido acceso a su casa, no habría tenido que estar saliendo de hotel en hotel.

Ese tema también le costó la comunicación con Flor. Relató que tuvieron una fuerte discusión y que dejaron de hablarse durante 15 días. El conflicto salió de un reclamo: le dijo que Yarasca se estaría aprovechando de ella.

Sobre eso, Susy no se guardó nada. Le da cólera que se aprovechen de su hija, y describió a Flor como una persona sana, que no tiene calle. Del denunciado agregó que un agresor jamás lo va a admitir.

El respaldo, las marcas en el cuello y el consejo

Tras la denuncia, Susy Díaz agradeció el respaldo del Ministerio de la Mujer y de las personas que vienen acompañando a su familia. Calificó lo ocurrido como un dolor horrible que no se le desea a nadie, y pidió pensar en quienes tienen hijas mujeres o hermanas, porque a ella el caso la chocó bastante.

Al regresar de su viaje, contó que pudo ver nuevamente a su hija y mirarle el cuello. Según su testimonio, todavía tenía las marcas de los dedos, y sostuvo que la ahorcó y que casi la mata.

Su consejo para lo que viene fue igual de directo: que piense con el cerebro, no con el corazón.