Magaly Medina apunta a Carlos Vives por su concierto en San Marcos: el problema no fue el sonido

Espectáculos

La actuación de Carlos Vives en el Estadio San Marcos terminó en polémica. Al colombiano se le escuchaba entrecortado, como si le faltara el aire, a tal punto que sus coristas tuvieron que cantar casi todos los temas completos.

Las explicaciones se dividen en dos. Algunos atribuyen la falla a un sistema de sonido deficiente. Otros aseguran que el problema estuvo en su voz.

Magaly Medina apuntó a la voz

Una de las críticas más severas llegó de parte de Magaly Medina, conductora de 'Magaly TV, la firme'. En su programa del lunes 9 de noviembre dijo que el artista debió cancelar su show en Lima antes de presentarse en esas circunstancias.

Para ella el problema no fue el micrófono. "No sostenía la voz. Si uno se pone a ver bien, no era que el micrófono se le entrecortaba, era que él cantaba entrecortado", dijo, y describió a un Vives que repetía algunas estrofas, se apoyaba en sus coristas y prácticamente no cantaba. Reconoció el nivel de las coristas y señaló que fueron ellas las que sostuvieron esa parte del concierto.

Medina también afirmó que no es la primera vez que Carlos Vives pasa por este tipo de inconvenientes con su voz y que antes ha tenido que pedir disculpas. Le reprochó que, siendo un profesional, no diera lo mejor de sí ante su público. Recordó su presentación en Panamá en diciembre del año pasado, duramente criticada, y aseguró que la de Lima fue peor. Según ella, Vives salió a pedir disculpas por lo de Panamá y debería hacerlo también acá, ante una gente que esperaba bailar y corear las letras de sus canciones.

El público se fue

Contó que el público empezó a abandonar el estadio al sentir eso y que perdió las ganas de seguir ahí. Según ella, gran parte del público se desapareció del lugar y fue terrible.

"Yo creo que si un cantante ya no tiene la voz, no la ha cuidado lo suficiente y no está capacitado para salir a un concierto, creo que lo mejor sería ser sincero y cancelarlo", concluyó.

Al final, el micrófono se lleva la fama y la voz se lleva los palos: ¿tú te quedabas hasta el final o te ibas con el resto del estadio?