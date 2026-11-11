Aída Martínez contra Tilsa Lozano: 'chola de Arequipa', carta notarial y un bloqueo que sigue firme

Espectáculos

Aída Martínez sorprendió con una revelación sobre Tilsa Lozano y, de paso, volvió a poner sobre la mesa los enfrentamientos que tuvo con ella a lo largo de los años. En el podcast 'Café con la Chevez' contó que la exvengadora habría usado una expresión despectiva para referirse a ella en una conversación con su entonces pareja, y repasó uno por uno los cruces que marcaron su relación. Según su relato, los problemas entre ambas empezaron cuando compartían espacio en el mundo del espectáculo.

Tilsa Lozano es una modelo peruana, también actriz de Playboy TV para Latinoamérica e Iberia. Aída Martínez es modelo e influencer.

Aída explicó que sus diferencias con Tilsa no fueron solo por comentarios alrededor de 'Las Justicieras'. También escuchó referencias despectivas hacia otras modelos, y una de esas expresiones, según contó, estuvo dirigida a ella por su procedencia arequipeña.

El primer desencuentro y la carta notarial

Al recordar el primer choque, contó que reaccionó con dureza luego de enterarse de un supuesto comentario de Tilsa. Una amiga le escribió para avisarle que la habían entrevistado y que, antes de que prendieran la cámara, la exvengadora se habría referido a ella como la chola de Arequipa, una expresión que apuntaba directo a su origen. La propia Aída reconoció, eso sí, que no podía confirmar si aquellas palabras fueron exactas o si hubo una exageración en el camino.

Su respuesta fue una frase ofensiva, y la consecuencia llegó en forma de carta notarial. Ante el temor de enfrentar un proceso judicial, tuvo que explicar el sentido de sus palabras y aseguró que se refería a la costura, porque Tilsa tenía una tienda de ropa. Tiempo después, cuando coincidieron en un programa, buscó disculparse, pero sintió que la exvengadora evitó recordar el episodio.

El restaurante y el mensaje de WhatsApp

Años más tarde volvieron a cruzarse, esta vez en un restaurante. Aída contó que coincidieron en el local y que, al intentar entrar al baño, se encontró con los hijos de Tilsa Lozano. Según su versión, la exvengadora reaccionó de manera brusca al verla cerca de la puerta, aunque aclaró que no tuvo intención de incomodarlos.

El episodio que más le molestó, sin embargo, fue otro. En esa época mantenía una comunicación frecuente con un amigo al que considera mucho, mientras salía con otro hombre del mismo círculo social. Tilsa habría leído los mensajes de WhatsApp y le habría pedido a su pareja que le transmitiera un reclamo.

"Dile a la chola esa de tu flaca que deje de estar escribiendo a tal persona", recordó Aída sobre lo que la exvengadora le dijo a su pareja de ese entonces.

La frase le molestó porque, según explicó, ya había escuchado expresiones parecidas años atrás. "Ya me había choleado hace años y ahora otra vez con lo de chola", comentó durante la entrevista.

Y ahí está el hilo de todo el relato: la misma palabra despectiva, en momentos distintos y con años de distancia entre uno y otro. Lo que Aída cuenta no es un episodio aislado, sino una historia que fue sumando capítulos.

Bloqueada desde hace varios años

Aída Martínez también aclaró que no considera que Tilsa Lozano tenga una apariencia superior a la suya y reconoció que actualmente luce espectacular. Además, reveló que está bloqueada de las redes sociales de la exvengadora desde hace varios años. Cuando una marca le pidió contactarla para un trabajo, comprobó que no podía encontrar su perfil desde su cuenta habitual y optó por proponer a otras modelos.

¿Tú ya lo tenías archivado o recién te enteras de todo?