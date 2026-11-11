Israel Dreyfus le pidió disculpas a Alejandra Baigorria por el sketch de su podcast

Espectáculos

Israel Dreyfus decidió dar un paso al frente. El exchico reality reconoció que no midió las consecuencias del sketch que se emitió en su podcast y asumió la responsabilidad: se disculpó públicamente con Alejandra Baigorria y contó que buscó de inmediato a la empresaria para solucionar las cosas en privado.

"Le pedí disculpas, no pensé que le iba a fastidiar a esa escala...", declaró. Según su versión, si a ella le molestó, de repente lo manifestó, pero él no lo supo interpretar.

"Le pedí las disculpas del caso, las recibió y todo muy bien con Alejandra, seguimos siendo muy buenos amigos", agregó sobre quien él mismo presenta como una gran amiga.

También aclaró que la escena no tuvo ninguna mala intención. Fue algo espontáneo, algo que salió, y la idea no era hacer sentir mal a nadie: el enredo nació de la situación que se generó a raíz de que soltaron los sueldos, cuánto ganaban y etcétera.

La molestia de Alejandra Baigorria

La indignación no era para menos. La empresaria, conocida como la 'Rubia de Gamarra', reaccionó sumamente molesta al ver que una de las personas más cercanas a su círculo de amistad se prestaba para alimentar las críticas y burlas feroces en redes sociales contra su esposo, Said Palao.

Para ella fue una falta de respeto y una deslealtad que en el podcast de Dreyfus se tocaran temas sensibles relacionados con la economía de su hogar y las acusaciones de que el deportista es "mantenido". Por eso lanzó un duro mensaje de reflexión que dejó en evidencia el profundo distanciamiento y la decepción que sintió hacia su excompañero de reality.

De dónde salió el escándalo

El escándalo estalló tras la emisión de una edición del podcast 'Sin + que decir', donde Israel Dreyfus y su coconductora Luciana Roy protagonizaron una parodia satírica sobre la pareja, a raíz del promocionado viaje que realizaron a Japón.