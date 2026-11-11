"Le perdí el respeto": el conflicto de Luis Mateucci con Karol Lucero que destapó '¿Volverías con tu ex? 2'

Espectáculos

El conflicto entre Luis Mateucci, Karol Lucero y Flavia Laos salió al aire en el capítulo 89 de '¿Volverías con tu ex? 2', .

El capítulo también incluía una competencia de mujeres, la que definía a la segunda dupla nominada de la semana, pero lo que quedó dando vueltas fue la actividad que llevó Julio César Rodríguez al resort: cada pareja debía sacar siete bloques, entre conceptos positivos y conceptos que hay que trabajar en la relación.

En el turno de Flavia y Luis salieron Preocupación, Admiración, Resentimiento y Falta de empatía. Los dos últimos abrieron la caja de los reclamos.

Flavia contó de dónde venía el quiebre: el día que llegó Karol, él se fue a la torre durante la cena, ella preguntó por él y siguió comiendo, y cuando él volvió le reclamó que no lo hubiera ido a buscar. Dijo que él tiene que comunicarle qué le molesta y qué no, y que lo notó resentido.

Luis se quedó con el bloque de "Falta de empatía" y explicó su molestia, primero con Karol y después con Flavia. Su punto: Karol llegó al programa como animador y él cree que a un animador hay que respetarlo, porque no están todos a la misma altura. Dijo que le perdió el respeto al animador y que encuentra que está mal, y agregó que puede ser bastante jodido, pero que si sabe que hizo algo mal, se siente culpable. El momento que detonó todo, según lo que comentaban los demás participantes, fue cuando Karol lo molestó con ser la tercera opción de Flavia y lo que botó la ola.

Con Flavia el reclamo fue otro: Luis dijo que, cuando volvieron, ella pensó en ir a comer y no en saber qué le estaba pasando a él.

Ahí entró Faloon, que le soltó a Luis que él es lo más simple, lo más fácil, lo sencillo, lo último que queda, lo último que dejó la ola. Julio César tuvo que frenarla en seco para que parara.

Nuestra lectura: esto se veía venir desde que un animador y un participante se midieron el respeto en pantalla, y el programa lo sirvió ordenadito en bloques. Porque del "Admiración" al "Resentimiento" hay menos distancia de la que parece, y una cena en la torre ya es tema de temporada. ¿Tú a quién le crees: a la versión de Luis o a la de Flavia?