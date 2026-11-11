Paul Michael sorprendió a Raysa Ortiz con un besito en los camerinos y las redes se dividieron

Espectáculos

El Instagram oficial de Guerreros y combatientes publicó un video que hizo explotar los comentarios. En las imágenes aparece Paul Michael caminando hacia Raysa Ortiz en los camerinos del reality, donde ella se estaba secando el cabello, la abraza de la cintura y le da un besito en la mejilla. Ella solo sonríe. No hay nada más, pero con eso alcanzó para que medio internet empiece a armar pareja.

Las reacciones llegaron de inmediato y se dividieron en dos bandos. Están los fans que quieren verlos juntos y lo comentan sin filtro, y están los que siguen convencidos de que todo es parte del show. Entre los comentarios se leyó "Esto ya parece telenovela". Y sí, en Esto Es Guerra Desafío 14 cualquier gesto entre dos participantes termina siendo tema de conversación.

El besito tampoco salió de la nada. En uno de los juegos del programa, Paul Michael se acercó a la hermana de Sirena Ortiz y le dedicó el tema "Para no verte más", señalándola, mientras ella solo atinaba a reírse por la actitud del combatiente. La guerrera quedó sorprendida con la dedicatoria, mientras se reía por la actitud del combatiente.

Luego vino la encarada. El salsero se animó a dedicarle una canción romántica, se puso nervioso y se equivocó en una parte de la letra. Raysa le preguntó el motivo de su nerviosismo y él lo aceptó: estaba nervioso porque quería cantársela y no podía. Nosotros viendo el momento también nos pusimos nerviosos.

Y si con eso no bastaba, también le dedicó una romántica canción a Paloma de Abril, postulante del casting, con el tema "Me voy", frente a la mirada de Raysa, que quedó impactada con la escena. Otra dedicatoria más y ya perdemos la cuenta.

Al final, entre el besito en el camarín, las serenatas y la encarada, el que se está llevando todas las cámaras es Paul Michael. La duda de siempre: ¿son algo de verdad o es el libreto más largo de la televisión? Digan ustedes, que nosotros ya tenemos la canchita lista.