Espectáculos

Tula Rodríguez no se guardó nada. En su visita al set de 'Mande quien mande', Christian Cueva se llevó un saludo efusivo, una broma con las zapatillas y una advertencia que lo dejó quietecito. Y todo pasó delante de Pamela Franco, que tampoco se quedó al margen.

El momento empezó cuando Tula se acercó a saludar al futbolista. Le preguntó cómo estaba y él la recibió con un abrazo que se prolongó unos segundos. Después la conductora notó que 'Aladino' la estaba mirando y se lo comentó a Pamela Franco: que ella no sabía, que el hombre la andaba mirando. La cantante se lo tomó entre risas y contestó que su pareja era su fan. Cueva, por su parte, mencionó los videos de TikTok de Tula.

Para ubicarse rápido: Tula es actriz y conductora; Cueva, futbolista; y Pamela Franco, cantante y pareja del jugador. Con esos tres en el mismo set, cualquier intercambio se vuelve escena.

Ahí fue cuando la conductora le recordó que estaba acompañado: que escuchara, que ella era su novia. El futbolista respondió que sí, que lo sabía, y que ella ya lo sabía también. Esa contestación fue la que hizo que Tula lo cuadrara en pleno set: "¡Respeta! ¡Respeta!", y lo repitió para que no quedaran dudas.

Hasta ahí la primera escena. La segunda la protagonizó Pamela Franco durante la emisión, cuando Laura Huarcayo le preguntó a Cueva si era de 'salir de rumba'. El futbolista contestó entre risas que prefería estar en casa, pero la cantante metió la cuchara y soltó el detalle: que 'Cuevita' "tiene horario hasta las 12". La intervención sacó risas, y no es para menos: el gusto del futbolista por las reuniones y las noches de fiesta no es ajeno a la farándula.

Nos queda la duda de si la hora de llegada se cumple o si es puro verso. Tula, mientras tanto, se llevó la escena: puso orden con una sola palabra y sin levantar la voz. Pregunta honesta: ¿quién de acá necesita que le digan "¡Respeta!" una vez al día para no hacer papelones?