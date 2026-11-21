Espectáculos

Omar 'Caramelo' Zegarra contó en el podcast Linkeados la conversación que, según él mismo reconoce entre risas, terminó cambiando el rumbo de Nicola Porcella. La escena fue en una concentración en Juliaca, antes de un partido contra los Diablos Rojos, a más de cinco horas en bus desde Arequipa. Lo que pudo quedar como una broma nocturna entre compañeros de habitación se volvió, con los años, la hoja de ruta de uno de los rostros más reconocidos de la televisión peruana.

La escena en Juliaca

Porcella jugaba de lateral derecho y compartía cuarto con Zegarra. La descripción que hace 'Caramelo' de él como futbolista es corta y sin anestesia: "Era metedor", dijo cuando le preguntaron por sus virtudes en la cancha. Sobre su nivel técnico, todavía más corto: "Regularcito".

Ya con las luces apagadas y a punto de quedarse dormido, el joven lateral lanzó la pregunta que desencadenó todo: "Tío Caramelai, ¿cómo me ves?". Zegarra contestó primero con humor —"Con los ojos"—, pero cuando Porcella insistió y aclaró que hablaba de lo futbolístico, el exjugador no se anduvo con rodeos.

"Dedícate a otra cosa"

"Dedícate a otra cosa. Y hazla bien, estás perdiendo plata", le dijo. Zegarra admite que en ese momento probablemente lo dijo en son de broma. El tiempo le dio la razón de una forma que él mismo no anticipaba: Afirmó entre carcajadas que Porcella le hizo caso.

De las canchas a los sets

Porcella nunca llegó a debutar en primera división. Lo que no construyó en el fútbol lo edificó con creces frente a las cámaras: se convirtió en uno de los conductores y modelos más cotizados del espectáculo nacional, con una proyección internacional que lo llevó a participar en realities de alto perfil fuera del país.

Zegarra resumió que lo que Porcella no hizo en el fútbol lo hizo en la tele, con la satisfacción de quien se atribuye haber visto antes que nadie el potencial de alguien en un terreno distinto al que pisaban en ese momento. El conductor del podcast lo puso más directo: le dijo que Porcella le debe la carrera a él. Y Zegarra no lo negó.

El otro caso: Yaco Eskenazi

Porcella no fue el único. Zegarra reveló que también compartió plantel con Yaco Eskenazi en Sport Boys, donde el conductor se desempeñaba como delantero centro. "De nueve", precisó cuando le preguntaron la posición.

Igual que Porcella, Eskenazi no llegó a debutar en primera. Los dos estuvieron cerca del fútbol profesional antes de encontrar su verdadero camino frente a las cámaras. Zegarra lo recordó con afecto y contó que Eskenazi le decía que era del Callao, del barrio Cuatro.

Cuando el conductor del podcast lo llamó el padrino de estos dos, Zegarra lo aceptó sin modestia.

Lo que deja la anécdota

La historia, contada con distancia y humor, deja una imagen poco habitual: la de un vestuario de fútbol amateur como el lugar donde, sin saberlo, se trazaron las carreras de dos de los rostros más populares de la televisión peruana.