Espectáculos

Un nuevo cruce entre Flavia Laos y Austin Palao en '¿Volverías con tu ex? 2', el reality chileno que se graba en Perú, y los dos frente a frente. En la emisión más reciente, la cantante se quebró y reveló por qué el exintegrante de 'Combate' terminó el noviazgo: según ella, todo salió de una confusión.

Según ella, la confusión fueron celos. De acuerdo con su versión, el modelo sintió celos al verla abrazar al hermano de una amiga y eso le pareció motivo suficiente para pedirle la separación. Para él, según la influencer, eso fue lo peor, porque pensó que le había sacado la vuelta.

"Me terminó mil veces", contó Flavia, que mantiene un vínculo sentimental con Luis Mateucci. Ojo al dato: no una, mil.

Austin no se quedó de brazos cruzados. El modelo insinuó que ella incurrió en varias faltas durante el romance y le respondió con una pregunta incómoda: que si llegó de un concierto un poco mareada, y que si cree que las mentiras que ha dicho desde que arrancó el reality no le afectan a él.

Ahí la cosa se puso espesa. Flavia admitió errores anteriores — "yo he salido de eso y he mejorado", dijo — después de haber roto en llanto en el programa luego de acusar a sus compañeras de hacerle bullying. Nosotros nos quedamos con la parte en la que reconoce el pasado y dice que mejoró: eso sí es un avance.

La pulseada

El también exchico reality de 'Esto es guerra' dijo que necesitaba aclarar los hechos para limpiar su imagen y le reclamó que las cosas que estaba haciendo le estaban haciendo daño. Que todo daba vueltas, según él. Ella le contestó que era preso de sus palabras. Punto para quien sabe cerrar la boca a tiempo.

La escena tuvo de todo: llanto, reclamo, frase para el reel y varias insinuaciones que se quedaron en el aire. Es el tipo de pelea que en el grupo de amigas termina con alguien diciendo "ya, basta" y en televisión termina con tres cortes comerciales.

El cumpleaños y la distancia

Austin también contó su lado. Explicó que ella se alejó justo en una fecha importante y que se puso hermética dos o tres días: era su cumpleaños y la sintió distante. Entonces le habló claro. Le dijo que entendía que esa oportunidad la viera como la forma de trascender en su vida, pero que fuera transparente y se lo comentara; que él la llevaba al aeropuerto para que cumpliera su sueño, porque no retiene a nadie para que esté con él y el que quiere irse tiene la puerta abierta.

Traducción: dispuesto a soltarla, pero queriendo enterarse por ella. Suena a portazo elegante, aunque igual deja la sensación de que los dos estaban midiendo quién aguanta más.

El TikTok se partió en dos

Los fanáticos de ambos se agarraron en redes. Hubo quien la defendió con el argumento de que en Perú ella no tiene escándalos, que mentiras no dijo y que ahí se ve que él es muy machista. Hubo quien quedó con la curiosidad picada y quiere saber qué más está insinuando Austin. También hubo quien preguntó por qué Flavia no deja que termine de hablar, y quien opinó que ella no quiere escuchar la verdad y por eso trata de callarlo. La mitad cree a uno, la mitad cree a la otra y la otra mitad solo vino por el chisme.

Flavia Laos es cantante, influencer y modelo. Austin Palao es modelo y hermano de Said Palao.

Lo único claro es que el programa sigue dando material y que cada emisión deja a alguien con su momento de gloria. ¿Tú a quién le crees: a la que dice que le sacaron la vuelta o al que dice que le mintieron?