Espectáculos

Said Palao no se quedó callado y armó el reclamo en Esto es Guerra. Según su versión, Pancho Rodríguez había cometido un error en la competencia, así que fue a quejarse. La producción revisó las imágenes y dio por inválida su queja. Ahí se le notó la molestia.

"Que saquen como se les de la gana", lanzó el guerrero. La producción no dejó pasar sus palabras y Mister G le pidió que las repita. Él insistió en que no había orden y que sacaran como quisieran, sin imaginar que a su equipo le restarían 300 puntos.

El gesto que sí valió la pena fue otro. Los conductores llamaron a Adriano Noriega al medio del set para dar a conocer su historia: el postulante está haciendo una rifa pro fondos para ayudar a su mamá, que tiene una enfermedad en el ojo. Said Palao anunció que le daría 5 mil soles para la operación, un anuncio que dejó en shock a todos en el set. El joven no pudo evitar conmoverse hasta las lágrimas.

Después vino la campana. Said Palao y Pancho Rodríguez se volvieron a enfrentar en una competencia y la definición fue de infarto: el guerrero se quedó esperando a que Pancho termine de armar los cubos y quedó en shock cuando le robó la campana. Igual se llevó el punto, porque Panchito cometió un error.

Y al final, la carga. Pancho intentó reclamar por la reacción de los Guerreros, que se lanzaron sobre Kevin Díaz tras perder la competencia. El capitán de los Combatientes pidió explicaciones e inmediatamente Said lo cargó en medio del programa Esto es Guerra Desafío 14 para retirarlo del juego. "Esto no es un programa de fútbol americano. ¿Qué hacía todo el equipo de los Guerreros encima de Kevin?", dijo Pancho, pero Patricio le reclamó qué hacía Kevin sobre Leandro. El esposo de Alejandra Baigorria no dudó en tumbarlo sobre unas colchonetas para sacarlo de la competencia.

Entre los 300 puntos que se fueron al aire, el gesto con Adriano y la campana robada, Said se llevó el día por carácter. ¿Ustedes también habrían mandado a sacar como quieran?