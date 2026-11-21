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Universitario de Deportes está metido de lleno en el partido del domingo como visitante ante Sport Huancayo, el que definirá su rumbo en la pelea por el tetracampeonato nacional. Pero de reojo el club ya analiza lo que será el próximo año, y dentro de eso entra el armado del plantel, pensando en que disputará la Liga 1 y la Copa Libertadores.

En esa conversación se metió Mauro Cantoro. El exfutbolista argentino rompió su silencio y le pidió a la crema fichar a André Carrillo, exfutbolista de Alianza Lima, porque considera que le aportaría jerarquía al plantel principal de los merengues.

«Un jugador como Carrillo te realza el torneo, le da más jerarquía», dijo el 'Toro' en un programa de redes sociales. Y fue directo con su deseo: «Me gustaría que juegue en Universitario».

El pedido no cae de la nada. Se filtró que Carrillo no sería tomado en cuenta en Corinthians de Brasil para la próxima temporada y que analiza retornar a la Liga 1, y eso puso su nombre a sonar.

Y no solo en Universitario. En Alianza Lima vienen siguiendo de cerca la situación, porque también están interesados en la 'Culebra'.

Eso sí, la respuesta del atacante se dará a conocer una vez que culmine el Brasileirao. Tiene el compromiso de dejar al 'Timao' en la máxima categoría, así que por ahora no hay definición.

Seamos honestos: que un referente pida un nombre no lo convierte en fichaje. Y menos cuando el jugador todavía tiene una misión pendiente en Brasil. Pero el ruido es real: llega justo cuando la crema se juega el tetracampeonato y ya piensa en la doble competencia del próximo año.

Y ojo, pedir nombres es gratis. El que arma el plantel es otro, y ahí se verá si el deseo del 'Toro' se convierte en llamada o se queda como comentario de programa.

Nuestra lectura: el nombre ilusiona más de lo que se puede confirmar. Lo único concreto es que dos clubes grandes están mirando al mismo jugador.

Mientras tanto, Universitario tiene lo urgente primero: el domingo en Huancayo. Lo de la 'Culebra' se sabrá cuando termine el Brasileirao. ¿Ya te ilusionaste o esperas el anuncio oficial?