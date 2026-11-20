Espectáculos

El Festival Multiverso se celebró el 18 y el 19 de noviembre en el Estadio Alfredo Harp Helú, en la Ciudad de México, y Mariana Ochoa estaba en el cartel. Al terminar su número, varios asistentes la recibieron con gritos de "Que se baje" y "Fuera". Los videos se difundieron el jueves 19 de noviembre en redes sociales y en pocas horas juntaron miles de comentarios en X y TikTok.

El agradecimiento que salió al revés

El momento exacto ocurrió cuando el presentador del festival se acercó a Mariana Ochoa para agradecerle su participación, al cerrar su set. Ahí arrancaron los abucheos: en los registros se ve a una sección del público gritando de forma sostenida hasta que la cantante abandonó el escenario.

El festival lo organizó una cadena de telecomunicaciones y el cartel también incluyó a Kenia Os, Xavi, Santos Bravos, Lunay, Elena Rose, Plastilina Mosh y Leonardo Aguilar, entre otros artistas. Nombres de sobra, sí, pero la conversación se la llevó otra cosa.

En los comentarios de las grabaciones se repitieron las burlas y las alusiones a declaraciones previas de la cantante dentro del reality, con usuarios celebrando el momento como si fuera un final feliz.

De ganar La Casa de los Famosos México a ser la más abucheada

Mariana Ochoa es cantante y actriz mexicana y exintegrante de OV7. El 4 de octubre de 2026 se convirtió en la ganadora de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México con 10 millones 825 mil 542 votos, por encima de los 9 millones 834 mil 625 que obtuvo el conductor deportivo Memo Schutz en la gran final.

El resultado generó controversia desde el primer momento: una parte del público sostenía que la favorita era Karina Torres, quien lideró varias encuestas preliminares.

Después de su victoria, sus detractores boicotearon su primera transmisión en vivo en TikTok. Ella respondió en tono irónico a los haters que, según dijo, tiraban su transmisión.

La Maraka, el Miss Universo y el disco que viene

Su concierto en La Maraka, recinto de la Ciudad de México, también desató críticas en octubre. En videos del show, usuarios señalaron que leyó la letra de la mayoría de las canciones desde una pantalla ubicada al pie del escenario y que desafinó en varios momentos. Ella respondió a las críticas desde su cuenta de Instagram y celebró el sold out del evento.

Semanas antes del Festival Multiverso, la cantante canceló un concierto que tenía programado en Guadalajara para aceptar una invitación como jurado en la final de Miss Universo. Dijo que era una responsabilidad muy grande.

En una entrevista publicada el 13 de noviembre habló de su carrera musical. Contó que su fortaleza es no fijarse en los demás y entender quién es hoy, y que su debilidad es que a veces es demasiado tolerante. También reveló que trabaja en un álbum como solista, después de haber estrenado el sencillo Prefiero, una canción con influencia del mariachi. El lanzamiento está proyectado entre febrero y marzo de 2027.

El premio que todavía no llega y el roce con Gema Garoa

En otra entrevista, la cantante confirmó que hasta ese momento no había recibido el premio de cuatro millones de pesos que le correspondía por su victoria en La Casa de los Famosos México. Atribuyó la demora a trámites administrativos, según lo que le informó Mario Bezares, ganador de una edición anterior del mismo programa.

Su relación con su excompañera de reality Gema Garoa también generó conflictos durante el tiempo dentro de la casa y en la conferencia de prensa posterior a la final, donde ambas protagonizaron una discusión pública.

Con un disco en camino y este historial de escenarios calientes, la pregunta cae sola: ¿le damos la chance de que el próximo show lo gane la música, o ya todos tenemos el veredicto listo?