Espectáculos

Giuliana Rengifo se sentó en el pódcast Desembucha, conducido por Giovanni Tapia, y contó con detalle el romance fugaz que tuvo con el notario que hoy es esposo de Magaly Medina. No fue un secreto a medias: según su relato, el vínculo se dio hace aproximadamente ocho o nueve años, en un periodo en el que la conductora y el notario estaban separados. La cantante de cumbia, exintegrante del grupo Agua Bella, puso la cronología sobre la mesa para dejar claro que ella apareció cuando la relación ya estaba en pausa.

Magaly Medina, conductora de Magaly TV, la firme, es una de las figuras más conocidas de la televisión peruana, y su programa vive de la vida y los escándalos de las figuras del espectáculo local. Por eso el nombre de Rengifo quedó metido en esa historia durante años, con especulaciones sobre su rol en la ruptura de la pareja. Ahora la cantante da su versión completa, y lo hace sin elegir las palabras.

«Jamás me metí en la relación de ellos»

La pregunta de Tapia fue directa sobre el origen de la controversia, y la respuesta también: "Jamás, jamás me metí en la relación de ellos". Rengifo explicó que la pareja estaba separada cuando surgió el acercamiento, y que no le consta si hubo una pausa formal o un break a medias. Lo que sí tiene claro es que durante esos meses, varios, cada uno hizo su vida por su lado.

Y en esa vida paralela el interés vino del otro lado. La cantante contó que el notario sí estaba interesado en ella, que comenzaron a salir y que tuvieron una pequeña relación fugaz. Del trato no tiene ninguna queja: dice que la trató superbien y lo describió como un caballero. No es, para nada, el relato de alguien que salió dolida de esa historia.

Un viaje de 45 días y punto final

El desenlace tampoco tuvo drama. Rengifo contó que el vínculo se cortó de forma natural cuando viajó a Estados Unidos por motivos laborales durante 45 días. A la vuelta, todo tipo de relación estaba cortado. Y descarta de plano que ahí haya habido una proyección sentimental de largo plazo: no había un tema de amor, según dijo, sino más bien la sensación de que la pasaron bien y se conocieron. Un capítulo corto, sin promesas y sin deudas pendientes.

El mensaje raro que llegó después

Lo incómodo vino mucho después, cuando Medina y el notario ya se habían reconciliado. Según el relato de Rengifo, el abogado la contactó por intermedio de un tercero. En ese intercambio, que ella calificó como incómodo, él le dio las gracias por lo que había hecho. Ella le preguntó de qué agradecimiento le hablaba, y él se corrigió: le dijo que eso le sirviera de lección. Rengifo le respondió que hay que hablar claro con las personas, siempre. Después vino el espero volver a verla, y la respuesta de ella fue un rechazo en seco. Según precisó, ese intercambio no se ha repetido desde entonces.

Del miedo al escenario al respaldo del público

Toda esa exposición pública le pasó factura. Rengifo admitió que atravesó un periodo de temor profesional que la llevó a dudar de seguir sobre los escenarios, y apuntó directamente a cómo se trató el tema en los medios de espectáculos. El miedo, dice, fue real.

Pero el cierre de esa parte no fue malo. La cantante señaló que la reacción del público terminó siendo favorable, y mencionó el respaldo que recibió de Rodrigo González, conocido como Peluchín, quien la invitó a su programa para que expusiera su versión de los hechos. Según su testimonio, ahí se aclaró todo lo que se le estaba atribuyendo.

Pese a los años transcurridos desde el episodio, Rengifo mantiene una regla: no meterse en relaciones ajenas. Afirmó que nunca se ha metido en una relación, que no lo haría porque cree mucho en el karma, y definió lo del notario como parte de un pasado cerrado.