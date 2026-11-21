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Laura Bozzo habría regresado a terapia intensiva del Hospital General de la Ciudad de México después de presentar nuevas complicaciones respiratorias, según la información que el periodista Luis Magaña compartió en el programa De historia en historia.

El reporte contradice las versiones que circularon días atrás sobre una posible alta médica. En ese momento, trascendió que los especialistas contemplaban permitirle salir del hospital si su familia conseguía el equipo necesario para suministrarle oxígeno en casa.

Durante la emisión, Magaña contó que recibió información sobre un nuevo episodio de dificultades respiratorias que habría complicado la recuperación de la conductora. “Lamentablemente todo parece indicar que no, más bien creo que dieron tres pasitos para atrás”, comentó al explicar lo que supo por uno de sus compañeros.

De acuerdo con su relato, la presentadora habría presentado otra vez una obstrucción pulmonar, después de haber estado fuera del área de cuidados intensivos y pasar a una habitación de hospitalización. El retiro del oxígeno suplementario no habría tenido la respuesta esperada, lo que habría impedido su salida del centro médico. “Lo que a mí me dicen es que no son buenas noticias”, expresó.

Magaña también señaló que la conductora tendría secuelas relacionadas con el periodo en el que permaneció en coma inducido, que se sumarían a las dificultades respiratorias que enfrenta. Hasta el momento, la información sobre su regreso a terapia intensiva proviene de los reportes del periodista. El comunicador agregó que el entorno familiar de Bozzo mantiene reserva sobre su evolución y que sus allegados no han ofrecido detalles públicos sobre su situación médica.

Así llegó al hospital

Laura Bozzo ingresó de emergencia a un hospital el 13 de octubre de 2026, luego de sufrir la perforación de una úlcera mientras se encontraba en Acapulco, Guerrero. Recibió una cirugía urgente en esa ciudad y después viajó a la Ciudad de México para continuar con su tratamiento en el Hospital General de México. Durante su estancia enfrentó complicaciones médicas como peritonitis y sepsis, por lo que permaneció en terapia intensiva, y su recuperación ha requerido atención especializada por las consecuencias de ese episodio.

Por ahora no hay parte médico oficial ni detalles públicos de la familia sobre cómo sigue la conductora.