Espectáculos

Thamara Gómez, integrante de Las Estrellas de la Cumbia, celebró un mes más de relación con su pareja, Valentín Lozada, y lo hizo con un video en TikTok donde reunió algunos de los momentos más especiales que han vivido juntos.

En el video se ve a Valentín Lozada con un ramo de flores rosadas, escenas de cariño entre los dos y una foto frente al espejo en la que él le besa la cabeza mientras ella sonríe. También aparecen imágenes de la pareja tomándose de la mano.

La dedicatoria decía: “Un poquito tarde, pero celebrando un mes más a tu lado. Mi 18 por siempre, Valentín Lozada”. Ella misma dejó claro que la fecha se le había pasado y que igual quería celebrarla. Nada que objetar: mejor tarde que nunca.

Y seamos honestos, armar un video con los mejores momentos de la relación y publicarlo tiene su mérito. El ramo de flores rosadas cumple, la foto al espejo es la más tierna del paquete y la escena de las manos tomadas es un clásico que nunca falla. Nos gustó.

La publicación también recibió las felicitaciones y los buenos deseos de sus amigas Mirella Campos y Rosario Vílchez, que se sumaron a la celebración de la cantante.

Así, Thamara Gómez y Valentín Lozada siguen sumando momentos especiales a su historia de amor, ahora con el romanticismo bien puesto en las redes y una dedicatoria que ya quedó guardada.

Un mes más también se celebra, y si no que lo digan los ramos de flores. ¿Tú publicarías un video así o eso se queda en la galería privada?