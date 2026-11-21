Espectáculos

Korina Rivadeneira apareció en el set de 'Sin más que decir' y le tocó el encuentro en vivo con Mario Hart, su expareja y padre de sus hijos. La actriz habló de los besos con Nacho Di Marco en su obra de teatro y respondió directamente al reclamo del piloto, que había dicho que le hubiera gustado estar advertido de la escena romántica.

El beso vip

El tema salió cuando Korina invitó a los conductores del podcast a las próximas funciones de 'Esta no es otra fiesta de chamba' y les adelantó que ahí iban a ver el beso vip. El comentario encendió las bromas de Ethel Pozo y de María Pía Copello, que recordó que Mario había expresado su incomodidad por no conocer de antemano los detalles de la escena.

Lejos de quedarse callada, la venezolana defendió su trabajo y cuestionó por qué tendría que avisarle a Mario Hart sobre un beso que forma parte de una actuación. "Es una obra de teatro, que pase lo que tenga que pasar", respondió. Y honestamente, ¿quién le manda el guion al ex antes de cada función?

Los 10 años y la invitación

La actriz también explicó la razón por la que decidió invitar al piloto y a su familia. Contó que ellos han estado en los momentos más importantes de toda su vida durante 10 años, que está haciendo una obra después de muchísimo tiempo y que quería tenerlos ahí. Un gesto de cariño, no una emboscada, aunque cada quien lo lea como quiera.

El reclamo real: las cámaras

Mario, por su parte, intervino para aclarar que su queja no era exactamente por la escena romántica, sino por la falta de información sobre la presencia de tantas cámaras durante el estreno. Reveló que, de haberlo sabido, no habría asistido, y le dijo a María Pía que le hubiera gustado estar prevenido: "Hubiera ido con mi cara ya preparada". Pedido razonable, la verdad: nadie quiere que le tomen la foto con la cara en otro lado.

Korina contó que tampoco esperaba que la cobertura periodística fuera tan invasiva durante el estreno. Incluso aseguró que la cantidad de cámaras sorprendió a los integrantes de la producción y que el director fue quien expresó mayor molestia por lo ocurrido.

El beso, en modo automático

La venezolana reveló que estaba tan concentrada en que todo saliera bien durante la función que ni siquiera pensó en la presencia de Mario y su familia en el teatro cuando llegó el momento de besar a Nacho Di Marco. Explicó que estaba tan nerviosa que ese beso se lo había marcado su director antes de entrar a escena, y que todo es tan mecánico que uno va y hace su trabajo, sin espacio para nada más. Ni modo de andar pensando en la platea cuando tienes una marca que cumplir en el escenario.

Cada uno por su lado

La conversación también sirvió para hablar de su relación con Mario Hart. Ante los comentarios que surgieron por la reacción del piloto durante el estreno, Korina aseguró que ambos tienen claro que su historia sentimental terminó y que ahora están enfocados en sus propias vidas.

Contó que lo había invitado y no sabía si había llegado o no, y que los dos están solteros y se sienten bien así. El cariño que se tienen, dijo, es por todo lo que han vivido; más allá de eso, no. Ahora están bien cada uno por su lado —ella se siente así y a él también lo ha visto así— y su única labor es con sus hijos.

De paso, descartó que el beso con Nacho tuviera alguna intención de incomodar a su expareja. Aseguró que sabía que era algo que no lo iba a hacer sentir mal, y que uno está tan concentrado en lo que tiene que hacer que no se pone a sentir ni a pensar en la otra persona.

Al final, el drama lo pusieron las cámaras, no el beso. ¿Ustedes también le hubieran mandado el aviso previo a Mario, o ya es mucho pedir?