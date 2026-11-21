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Tabata Suárez volvió a usar sus redes para dejar claro que el romance con Mario Irivarren va en serio. Esta vez la creadora de contenido compartió en Instagram una torta fitness personalizada que llevaba una foto romántica de los dos, y sus seguidores no se aguantaron: la publicación se llenó de comentarios con elogios para la pareja. El detalle es tierno, no vamos a fingir lo contrario, y encima cumple con la regla no escrita de presumir pareja sin decir una sola palabra.

Y no fue lo único que compartió. En otra publicación, la tripulante de cabina de una reconocida aerolínea peruana mostró un ramo de rosas de diversos colores. ¿Se lo regaló Mario o se lo compró ella misma para decorar su departamento? Ahí lo dejamos, porque nadie ha confirmado nada.

La pareja oficializó su romance hace aproximadamente dos meses y no duda en mostrar cada detalle en sus redes sociales.

Los dos también viajaron a Aruba para disfrutar de un fin de semana paradisiaco en el mar, del clima y de un momento a solas, y documentaron toda la estadía en Instagram. Ahí llegó el momento que llamó la atención de sus miles de seguidores: en un clip que el exchico reality publicó en sus historias, Mario se luce dándose un momento de relajo en una hamaca, pero al intentar acomodarse no se percata del espacio y termina cayendo. Tabata, que grababa todo, se asustó, pero no pasó de un momento divertido.

¿Y quién es Tabata? Tabata Suárez Orduña es una joven peruana que trabajaba en una reconocida aerolínea y que además se desempeña como creadora de contenido de viajes. En Instagram ya supera los 60 mil seguidores y en TikTok pasa los 81 mil.

Su romance con Irivarren llegó después de su separación de Onelia Molina, una ruptura que en su momento fue polémica.

Nosotros solo pedimos una cosa para el próximo post: que no haya más caídas de hamaca. Aunque, siendo honestos, ese fue el mejor contenido del mes.