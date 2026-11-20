Estilo de vida

Ser mamá primeriza y tener que llenar el táper todos los días es un deporte que nadie te avisa que vas a tener que practicar. Lo que una busca es sencillo: que sea rico, que el niño se lo coma sin hacer berrinche y que, de paso, sea lo más nutritivo posible.

La duda se repite cada mañana: qué le pongo hoy. Y como la vida real no da para recetarios complicados, estas son las ideas que esta mamá prepara seguido en casa, las que más de una vez la han sacado del apuro, y que además se lleva ella misma a la oficina. Son snacks pensados para el táper del colegio, para la casa y para esos antojos de media tarde que aparecen de la nada.

Yogur, muffins y tostadas: los clásicos que no fallan

El primero de la lista es el yogur con fruta fresca. Se le agrega plátano, fresa, manzana o el fruto que haya a mano y, si se quiere, un poquito de avena. Es rápido, es fresco y se arma en pocos minutos: justo lo que se necesita una mañana apurada, cuando ya no queda tiempo para nada más. Funciona igual de bien dentro de la lonchera que como antojo en casa.

Los muffins son de los favoritos, y no por casualidad. Se pueden preparar con anticipación y quedan listos como snack para varios días, así que el trabajo se hace una vez y rinde. La apuesta suele ser recetas simples, con plátano, manzana o zanahoria, y se hornean en tamaño pequeño: así entran cómodos en la mano del niño y hasta en el táper.

El tostado clásico tampoco tiene por qué ser aburrido. Según lo que haya en la casa, se van probando combinaciones distintas: queso con pavo, o tomate y otros ingredientes que le gusten al niño. Se corta en pedacitos o en triangulitos y queda listo para el colegio o para matar un antojo rápido por la tarde.

Plátano con tahini y barras de avena: para cuando no hay tiempo

Cuando lo que se busca es algo realmente rápido, la salida es cortar un plátano en pedazos y agregarle un poco de tahini. Es un snack que no necesita cocina y se prepara casi al instante, el comodín perfecto para los días en que el tiempo ya se acabó. Eso sí, con una precaución que no se salta: que los ingredientes sean adecuados para la edad y las necesidades alimentarias del niño.

Después están las barras de avena caseras, que tienen una ventaja concreta: se controla exactamente qué se les pone. Según la receta, se puede sumar plátano, avena, manzana u otros ingredientes que encajen con los gustos de la familia. Se cortan en barras pequeñas y quedan ahí, listas para cuando aparezca el hambre y no haya nada más a mano. Saber qué llevan por dentro es, para una mamá, buena parte del atractivo.

Lo importante: simple, casero y sin dramas

Para esta mamá, lo más importante es que los snacks de los niños sean simples y fáciles. No hace falta pasar horas en la cocina cada vez para preparar algo especial. Con pocos ingredientes de base y algo de imaginación se pueden crear opciones que le gusten al niño y que además dejen la sensación de estar ofreciendo algo casero.

Y no, no todas las ideas funcionan siempre. Hay días en que el niño puede amar un snack y al día siguiente no querer ni verlo. Eso es parte de la rutina de cualquier mamá. Lo importante es tener algunas ideas fáciles en la cabeza y seguir probando sabores distintos hasta dar con los que le calzan a la familia.

Así que si hoy el táper vuelve lleno, tampoco es el fin del mundo: mañana se prueba con otra cosa. ¿Cuál es ese snack que en tu casa nunca falla?