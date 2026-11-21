Espectáculos

El periodista Pedro García se animó a imaginar el cierre perfecto para la carrera de Hernán Barcos en Sporting Cristal: un doblete en la final ante Alianza Lima que le permita al elenco celeste alzar el trofeo de la Liga 1 2026. Lo planteó en el programa Doble Punta, donde se debatió la continuidad del delantero argentino y la posibilidad de que prolongue su carrera.

El domingo que define el Clausura

Sporting Cristal se juega el Torneo Clausura el domingo 22 de noviembre, cuando reciba a Cienciano en la última fecha. El equipo rimense necesita imponerse y aguardar un empate o una derrota de Sport Huancayo ante Universitario de Deportes para quedarse con este certamen y acceder a las semifinales por el título nacional. Recién después de eso se abre el escenario que García se animó a imaginar en voz alta.

El retiro soñado

La idea de García es simple: si Cristal llega a la final ante Alianza y la gana, con doblete de Barcos incluido, la pregunta que lanza es si uno no se retiraría ese mismo día. El periodista puso al oyente en los botines del delantero, con cuarenta y pico de años y un año como el que ha hecho, para preguntarle qué haría en ese escenario. Su respuesta es que anunciaría el retiro ahí mismo.

Para García, una coronación nacional con doblete ante su exequipo y en Matute tendría una carga especial como despedida. Su conclusión es que no habría un mañana mejor que ese para el 'Pirata'.

"Por favor, renueva"

Más allá del escenario de retiro, García dejó clara su postura ante la opción de que Barcos continúe en Sporting Cristal durante la próxima temporada. No lo planteó como una conversación abierta ni como algo a evaluar, sino como un pedido directo al jugador.

Su argumento es futbolístico. Sostuvo que el 'Pirata' llegó al plantel cervecero, convirtió goles y elevó el rendimiento colectivo. Y vinculó ese aporte con la situación competitiva que atraviesa el equipo en las últimas jornadas, en la que salió campeón de la Copa de la Liga.

La edad, los goles y quién pide cancha

García también se refirió a la edad que tendría Barcos en 2027. Admitió que sería un aspecto a analizar, aunque priorizó la eficacia de un delantero por encima de su fecha de nacimiento. Su comparación fue directa: tiene delanteros de 28 años que no hacen goles y uno de 42 que sí los hace, y él se queda con el que hace goles. Eso sí, reconoció que en otros torneos la cosa podría ser distinta, porque hay otra aparición y una explosión de chicos nuevos.

El periodista señaló que mantendría al atacante argentino incluso si Sporting Cristal disputa la Copa Libertadores, y su respuesta para ese torneo fue un sí sin dudar. Explicó que toma en cuenta la edad cuando detrás hay una camada que pide cancha y no se la dan porque hay uno grande que no deja jugar, pero que no es el caso. La pregunta que soltó fue justamente esa: quién pide cancha.

El tema de la longevidad en el fútbol, según su lectura, tiene que ver con quién pide cancha. Por eso insistió en que la continuidad debe decidirse por el rendimiento y por la competencia interna: el argentino debería seguir si no aparece otro atacante que justifique desplazarlo, porque detrás de Barcos no hay quién pueda jugar.

La comparación final de García fue entre Hernán Barcos y Michael Hoyos. Ante esa disyuntiva, el periodista no dejó margen: "Barcos cerrado, de todas maneras". Si el domingo 22 de noviembre Cristal hace su parte, la película que imagina García puede dejar de ser fantasía.