¡Tremendo tortazo! Raysa Ortiz explotó y abandonó el set de Esto Es Guerra

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¡Se armó el escándalo en Esto Es Guerra Desafío 14! Raysa Ortiz abandonó el set luego de que Karen Dejo le metiera un tortazo de aquellos en la cara. ¡Imagínense! La guerrera, con la cabeza llena de crema chantilly, se puso furiosa y salió pitando del estudio como alma que lleva el diablo. Hasta los conductores Katia Palma y Mathías Brivio se quedaron con la boca abierta ante la inesperada reacción.

La hermana de Sirena Ortiz no pudo disimular su molestia y rabia por la actitud de Karen, tanto así que ¡se quitó la extensión del cabello al verla toda manchada! Aunque Raysa aclaró después que no tiene nada en contra de la actriz y bailarina peruana Karen Dejo, conocida como 'la Sabrosura', y que su berrinche fue solo por el tema de su pelo, el drama recién empezaba. Detrás de cámaras, se escuchó clarito a Sirena Ortiz prometiendo que iba a vengar a su gemela. ¡Ay, ay, ay, esto se pone bueno!

Y hablando de Sirena, ella reapareció en Esto Es Guerra y sorprendió a Raysa. Esto pasó justo después de que Raysa le ganara a Chris Soifer, hermana de Michelle Soifer, en un circuito de fuerza extremo en el programa. Sirena, con el brazo izquierdo enyesado y en cabestrillo por una fractura en la muñeca, corrió al set para darle un fuerte abrazo a su hermana, quien le dio un tierno beso en la frente por todo su apoyo.

Pero las emociones no terminaron ahí para Raysa. Detrás de cámaras, el combatiente Paul Michael la puso en aprietos durante EEG El react. La guerrera había confesado que le gustaría volver a tener un reto de actuación, y Paul le preguntó si extrañaba sus besos. “¿Tú quieres volver a actuar conmigo? (¿Sería chévere, no?) ¿Quieres otro beso? Ya te gustaron mis besos ya”, le dijo Paul, mientras Raysa solo atinaba a reír nerviosamente. Para rematar, el combatiente la hizo sonrojar al destacar su hermosura frente a todos los seguidores del streaming.

¿Será que después de tanto chantilly y drama en el set, a Raysa le espera un romance de reality para calmar los ánimos? ¡Queremos chismecito de este nuevo culebrón, ya!