¡Jaime Bayly soltó la sopa! Sus ganancias en YouTube son el doble que en la tele y hasta a él le da roche

Espectáculos

Jaime Bayly nos dejó con la boca abierta al hablar abiertamente sobre lo que gana con su canal de YouTube. Fue durante una entrevista en el pódcast ‘Todo se sabe’, conducido por el uruguayo Ignacio ‘Nacho’ Álvarez, donde el escritor reveló que sus ingresos en la plataforma digital superan lo que recibe por su trabajo en televisión.

Aunque no soltó la cifra exacta, Bayly explicó que sus ganancias en YouTube son “más o menos el doble de lo que gano en el canal de televisión de aire”. Bayly mantuvo el misterio sobre el monto exacto y recordó una enseñanza de su mamá sobre no hablar de dinero en público.

La verdad es que a Jaime Bayly le da algo de pudor mencionar la cantidad, y confesó que es más de lo que merece y de lo que esperaba. Imagínate que tus ingresos te den vergüenza porque son más de lo que jamás imaginaste. ¡Qué tal roche!

Además, Bayly contó que la plata ya no es su principal motor. Ahora hace las cosas por razones personales, más allá de la remuneración. Explicó que casi nada de lo que hace ahora es por dinero, pues ya cuenta con los recursos suficientes para no preocuparse y que sus actividades le dan sentido y enriquecen su vida.

¡Tremenda confesión del Tío Bayly! ¿Te imaginas ganar tanto que hasta te da pudor decirlo? ¿Qué harías tú con esa platita extra?