Carlos Alcántara se sincera: 31 años de matri y ahora... 'solo'

Espectáculos

Carlos Alcántara, nuestro 'Cachín' de siempre, ese que nos ha hecho reír a carcajadas en el cine y la tele, ahora nos revela una parte más íntima y, la verdad, un poco triste de su vida. En una reciente conversación para el podcast de Juan Manuel Vargas –sí, el exfutbolista peruano que jugó como volante y lateral izquierdo–, el popular actor abrió su corazón sobre un momento súper complicado: su separación de Jossie Lindley, con quien compartió más de tres décadas de matrimonio. ¡Imagínate, más de treinta años juntos!

No debe ser nada fácil un quiebre así. Alcántara no ocultó la vulnerabilidad que le genera esta nueva etapa de soltería. Contó el vacío emocional que siente en su hogar y cómo le cuesta un montón procesar el fin de un vínculo que fue 'toda una vida'. Con la franqueza que lo caracteriza, ‘Cachín’ dijo: “Estoy, aunque no lo creas, en un proceso doloroso. Son 31 años con mi exesposa, toda una vida y eso se acaba”. Se nota que el distanciamiento ha sido un golpe bien duro.

Además, explicó que uno de los impactos más fuertes ha sido el desarraigo de la dinámica familiar. Para 'Cachín', uno termina pegándose más a la familia de la esposa, y al terminar el matrimonio, también se acaba la familia. “Tu familia termina siendo la familia de tu esposa, normalmente uno se pega más a la familia de la esposa, en mi caso; pero se acaba eso y también se acaba la familia. Me he quedado solo, estoy en mi casa solo y digo: ‘¡Qué difícil!’, porque antes tenía un montón de actividades”, compartió el actor con una nostalgia que, pucha, nos hace pensar en lo que significa empezar de cero.

Carlos Alcántara también criticó el asedio de la prensa de espectáculos ante sus salidas públicas. Este proceso doloroso de 'Cachín' nos recuerda que hasta los más grandes también tienen sus bajones y que, al final, nadie está a salvo de un desamor. ¿Quién no ha sentido ese vacío después de un quiebre fuerte? ¡Es parte de la vida, pero no por eso deja de doler!