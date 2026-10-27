Sebastián Lizarzaburu: Su manual de supervivencia para mantener a Maia lejos del drama

Espectáculos

Sebastián Lizarzaburu no es de los que se quedan callados cuando la cosa se pone tensa, y menos si se trata de su hija. Con la polémica rondando a Andrea San Martín, el exchico reality se ha mandado con un mensaje súper claro: su prioridad absoluta es la tranquilidad de Maia, la pequeña que tiene en común con Andrea. No hay vuelta que darle, su enfoque es 100% en el bienestar de la niña.

La prioridad innegociable: Calma total

El primer paso de Sebastián es mantener a Maia en su burbuja de normalidad. Él busca que su hija conserve esa estabilidad y que nada cambie ni se altere en su día a día. ¿La razón? Que la situación aún no está clara “al 100 %”, y hasta que eso pase, Maia debe estar tranquila.

Blindaje emocional al máximo

Aunque Sebastián no está directamente involucrado en todo el rollo mediático, sabe que Maia sí podría verse afectada de forma indirecta. “Lo único que me preocupa y la única persona que me preocupa como tal es mi hija, Maia”, ha dicho el propio ‘Hombre Roca’, dejando clarísimo que su norte es protegerla. Ha estado conversando con ella “desde que ocurrieron los hechos”.

Coordinación familiar de alto nivel

Pero no está solo en esta cruzada. Sebastián viene coordinando en privado con las dos abuelas de Maia: la materna y la paterna. ¿El objetivo? Procurar que la niña esté tranquila y alejada de la controversia. Busca evitar que la menor vea o escuche más información sobre lo sucedido y que no se exponga a más detalles de los que ya pudo conocer.

Distancia total de la bronca

Sebastián afirmó que no piensa atacar a nadie ni ponerse de lado de ninguna de las personas involucradas. No le interesa ponerse del lado de nadie ni entrar en discusiones. Él prefiere mantenerse completamente al margen porque, como bien dice, no está directamente implicado y no le corresponde juzgar sin tener todas las pruebas. Cero dramas extra, cero echar culpas, al menos por su parte.

Observación estratégica: A esperar y ver

Finalmente, el exchico reality ha indicado que no va a tomar ninguna medida drástica de inmediato. Su plan es esperar a que toda la situación evolucione y se asienten las cosas. Dijo que se mantiene al margen hasta que pase lo que tenga que pasar y que recién después decidirá si se mueve o no. La estabilidad y la tranquilidad de Maia siguen siendo su faro en esta tormenta. ¿Crees que esta es la mejor forma de proteger a los más pequeños en medio de la farándula?