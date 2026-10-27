¡Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. se chaparon en Instagram! ¿Confirman romance?

Espectáculos

¡Alerta de romance! Samahara Lobatón ha sacudido Instagram con una foto que nos dejó a todos boquiabiertos. ¿La protagonista? Ella misma, pero no sola, ¡sino dándole un chape de película a Renato Rossini Jr. en mismísimos Estados Unidos! La imagen llamó la atención en redes sociales y reforzó las señales de una relación sentimental entre ambos.

Este chismecito no es nuevo, ojo. La química entre Samahara, la influencer que siempre da qué hablar, y Renato Jr., el hijo del conocido actor Renato Rossini, se cocinó a fuego lento en ‘El Sultanato’. Este reality de convivencia, que se grabó en las calurosas tierras de Miami, fue el escenario de sus primeros besos frente a las cámaras. Obvio, en ese momento todos nos quedamos con la duda: ¿será parte del show o de verdad hay algo? Aquello despertó comentarios sobre su vínculo.

Y como en las mejores novelas, la trama continuó fuera de pantalla. Tras el final inesperado del reality (¡nos quedamos con ganas de más drama!), Samahara no dudó en volver a compartir un momento con Renato Jr. Esta vez, la foto llegó desde fuera de la competencia, como para que no queden dudas. ¿El mensaje que acompañaba la publicación? ¡Un clásico que nos hizo sonreír!: “Los realities sí te dejan cosas bonitas”. ¡Una indirecta bien directa, nos encanta!

Renato Rossini Jr. no se hizo el loco y, para echarle más leña al fuego del romance, le respondió a Samahara con varios emojis de corazones. ¡Si eso no es una confirmación, no sabemos qué lo es! La reacción generó nuevos comentarios entre sus seguidores.

Aunque ya habían compartido antes en ‘La Granja VIP’, fue en ‘El Sultanato’ donde la cosa se puso intensa de verdad. Esos besos televisados sembraron la semilla de la especulación, y ahora el romance cobra fuerza tras la publicación en Instagram.

¿Será el inicio de una relación formal? ¡Cuéntanos qué piensas!