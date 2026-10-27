¡Gisela Valcárcel nos hace viajar en el tiempo! 'Aló Gisela' vuelve a prender las redes

Espectáculos

¡Atención, señitos de corazón y público en general! Gisela Valcárcel acaba de darnos una dosis de nostalgia pura al revivir ‘Aló Gisela’, el programa que la catapultó a la fama, pero esta vez, ¡desde sus redes sociales! La conductora, que es un ícono de la televisión peruana y conocida cariñosamente como la ‘Señito’, realizó una transmisión en vivo el sábado 24 de octubre de 2026 y nos dejó a todos prendidos con una dinámica que prometía premios de hasta mil soles.

La reaparición no pudo ser más oportuna, pues se dio solo unos días antes de que este mítico espacio cumpla 39 años desde su estreno original, este próximo 28 de octubre de 2026. Con esa picardía que solo ella tiene, Gisela mezcló la nostalgia con el entretenimiento, recuperando ese formato interactivo que la hizo una de las figuras más populares de la pantalla chica. ¡Y la verdad es que funcionó de maravilla! La Señito, Sonia Mercedes Gisela Valcárcel Álvarez, es una reconocida presentadora de televisión, actriz y empresaria peruana, dueña de salones de belleza y revistas, además de fundadora de GV Producciones. Su experiencia en el entretenimiento es innegable, y esta movida digital lo confirma.

El juego de la cartera misteriosa

La dinámica estuvo buenísima y recuperó el formato interactivo que la distinguió. Gisela propuso un reto emocionante: abrir una cartera asegurada con candado. Ofreció hasta mil soles a quien lograra destrabar el cierre. ¿La mecánica? Los participantes que llamaban a la transmisión tenían que elegir una sola llave, de entre varias opciones, para intentar abrir el candado y llevarse el premio.

A ver, seamos honestos, la suerte no acompañó a la mayoría de los que participaron en esta primera edición. Pero, ¡ojo!, varios de ellos se mostraron más que satisfechos por la oportunidad de charlar en vivo con la mismísima Gisela Valcárcel. La Señito, siempre agradecida con su público por el cariño, cerró la transmisión con un mensaje que nos dejó picadísimos y ansiosos por más: “Estoy con muchas ganas de hacer cosas, gracias por animarme a hacer este en vivo, gracias a cada uno. Agarré una cámara en enero, cosas que quizás les agrade ver. Es solo para empezar a conectarnos, gracias por esta noche. Los espero el próximo sábado, prepárense”. ¿Alguien más ya está con la agenda marcada?

Un salto a la era digital con más platita

¡Y sí, ella lo confirmó! La próxima transmisión se realizará el sábado 31 de octubre de 2026. La buena noticia es que en esa ocasión, Gisela prometió entregar una suma de dinero mayor a quienes se animen a llamar y participar en los juegos que proponga. La verdad es que no precisó el monto exacto, pero ya nos tiene con la intriga. ¡Se viene más platita en juego!

Recordemos que ‘Aló Gisela’ marcó el inicio de su exitosa carrera como conductora de televisión. Antes de eso, Gisela Valcárcel inició su trayectoria en la televisión peruana como vedette del programa cómico ‘Risas y Salsa’. Fue en 1987 cuando dio el salto a la conducción con ‘Aló Gisela’, un espacio que la convirtió en una de las figuras más reconocidas de la pantalla chica y le valió el apodo de ‘la reina del mediodía’. Durante esa etapa, fue ella quien bautizó cariñosamente como “señitos” a las amas de casa que seguían sus emisiones, un término que la acompaña y se mantiene asociado a su imagen hasta la actualidad. Una conexión que trascendió la pantalla y que hoy se reinventa en la era digital.

La Gisela empresaria y un homenaje especial

Además de su faceta en la pantalla, Gisela Valcárcel incursionó como una empresaria visionaria. Lanzó su propia línea de productos para mujeres, incluyendo zapatillas y perfumes. También fundó el salón de belleza Amarige y la revista Gisela. Años más tarde, la presentadora creó GV Producciones, la mente detrás de programas televisivos que han marcado distintas etapas de la televisión peruana, como ‘El último pasajero’, ‘Dr. TV’ y ‘Bailando por un sueño’, entre otras producciones.

Durante la transmisión de su live, la Señito no dejó pasar la oportunidad de agradecer a María Pía Copello por el homenaje que le están preparando en el programa digital ‘Sin Más que decir’. Este reconocimiento especial coincide con el 39 aniversario del estreno de ‘Aló Gisela’ este 28 de octubre de 2026. Gisela comentó: “Han decidido buscar a alguien parecida a mí y este 28 de octubre estarán haciendo un programa especial. Gracias a todos y al productor, por supuesto”. ¡Imagínate una “mini-yo” de Gisela celebrando su trayectoria!

Definitivamente, Gisela Valcárcel sigue demostrando que, aunque los formatos cambien y el mundo evolucione, su esencia y esa conexión tan especial con el público son inigualables. ¡La reina del mediodía, y ahora de nuestros feeds, ha vuelto con todo!