Flavia Laos y Fran Maira: 'La ex de mi ex', ¡el chisme hecho canción!

Espectáculos

Prepárense, gente, porque Flavia Laos y Fran Maira acaban de soltar la bomba que nadie vio venir: ¡una canción juntas! El tema se llama “La ex de mi ex”, y desde que anunciaron este junte, las redes están que arden. ¿Por qué? Pues porque ambas, en algún momento, tuvieron una historia con el influencer Austin Palao. ¡El título es una indirecta más directa que semáforo en rojo!

Pero el drama no termina ahí. Para calentar más la cancha, en las fotos promocionales de la canción, aparece un modelo que tiene un parecido ¡alucinante! con Austin Palao. Aunque no le vemos la cara completa, el peinado y el estilo de vestir son casi idénticos. A la firme, parece una movida estratégica para que todos piensen en el mismo ex. ¿Casualidad? ¡Difícil de creer!

No olvidemos que Flavia ya nos había contado los motivos de su separación con Austin. Ella reveló en un reality que a Austin le molestaba que usara minifaldas y shorts, y que sentía que empezó a controlarla más. Flavia admitió que al inicio cedía por estar enamorada, pero que él se fue alejando cuando llegó un trabajo muy importante que no iba con sus valores. O sea, el control y las diferencias de valores fueron el roche principal de la relación.

Ahora, ¿se acuerdan cuando Austin Palao fue puesto en aprietos por Flavia? Fue en un careo donde ella le recordó su “relación sentimental” con Fran Maira. La respuesta de Austin fue que estuvo soltero estos tres años y que con Fran solo la conoció, sin llegar a concretar la relación, pues nunca le dijo formalmente si quería estar con él.

Por su lado, Fran Maira ya había sorprendido a todos en un live de Instagram al revelar el fin de su relación con Austin. La modelo chilena confirmó en esa transmisión que estaba soltera desde hacía un tiempo.

Con toda esta historia de fondo, el lanzamiento de “La ex de mi ex” es más que una simple canción: es un capítulo nuevo en esta novela que no para. Estamos ante un temazo que, a juzgar por el título y las indirectas visuales, va a sacar chispas. ¿Están listos para este hit cargado de 'revenge pop' a la peruana-chilena?