¡Fiestón galáctico! Jefferson Farfán botó la casa por la ventana por sus 42 años

Espectáculos

Jefferson Farfán, el exdelantero de Alianza Lima y de nuestra selección, sabe cómo armar un juergón y por sus 42 años, no fue la excepción. Fiel a su estilo, el '10 de la calle' volvió a botar la casa por la ventana con una celebración que tuvo de todo un poco: música, comida de primera y momentos que tocaron la fibra, todo rodeado de sus seres más queridos. Y ojo, que su novia, Xiomy Kanashiro, fue la protagonista de varias sorpresas que hicieron este cumple aún más especial.

La jornada de festejos arrancó de la manera más dulce, con una serenata organizada por Doña Charo y sus hijos. Fue un momento íntimo y súper emotivo, un detalle familiar para agasajar al cumpleañero con mucho cariño. ¿Y quiénes no podían faltar? Pues sus patas de siempre, Roberto Guizasola y Luis 'Cuto' Guadalupe, que se unieron a este ambiente tan cercano, demostrando que la amistad es primero en una fecha tan importante.

Cena íntima y sorpresa galáctica

Pero antes de que la fiesta principal estallara, Xiomy Kanashiro se adelantó con una sorpresa que le robó el corazón a Farfán. La cantante y conductora organizó una cena íntima y exclusiva, dedicada solo a él, con quien comparte una relación que ha despertado el interés de sus seguidores. En sus redes sociales, Xiomy compartió una dedicatoria que decía clarísimo lo que siente: “Feliz cumpleaños al hombre que hace mis días más felices. Gracias por tantos momentos inolvidables, por cada sonrisa y por cada aventura juntos. Que Dios te bendiga y te permita siempre cumplir tus sueños. Siempre estaré ahí para ti. ¡Te reamo!”, escribió la 'chinita' junto a una foto del momento, dejando a todos suspirando con tanto romanticismo.

Ya en el fiestón grande, la temática lo decía todo: ¡'Galáctico'! Inspirado en una de las frases más populares de la 'Foquita', la decoración llevó a los invitados a otro planeta. La torta de cumpleaños, por ejemplo, no podía ser menos y lució un satélite como parte de su diseño. Un detalle que, sin duda, hacía honor al cumpleañero y a su forma de vivir la vida.

Música, baile y sabor criollo sin parar

La música y el baile fueron el alma de la fiesta. ¿Quién creen que se adueñó de la pista? Pues el 'Cuto' Guadalupe, que con su energía puso la cuota de entusiasmo que solo él puede dar. Mientras tanto, Roberto Guizasola sorprendió a todos con un rol diferente, ya que asumió la importante tarea de atender la barra de tragos para todos los invitados, uno de los regalos que 'Cucurucho' preparó para el cumpleañero.

La salsa romántica puso a todos a bailar con Masiel Málaga, quien prendió la velada y protagonizó uno de los momentos más intensos. A pedido de Xiomy Kanashiro, la cantante le dedicó a Jefferson el tema 'El hombre que yo amo', convirtiendo esa presentación en uno de los puntos más significativos de la celebración. Y para que nadie bajara los brazos, el salsero Alex Ramírez tomó el relevo, asegurando que la música no se detuviera y que todos sacaran sus pasos prohibidos hasta el final. El propio cumpleañero, elegante con varios cambios de atuendo, inauguró el baile junto a Xiomy en una salsa romántica, mostrando el lado más tierno y cercano de la pareja.

Para acompañar tanto baile, la gastronomía no se quedó atrás. Tal como lo había prometido el 'Cuto' Guadalupe, los asistentes disfrutaron de un buffet criollo con un montón de potajes, preparados para compartir alrededor de las casi 15 mesas que reunieron a familiares, amigos y gente cercana al exfutbolista, incluyendo a la familia de Xiomy Kanashiro. Además, para los amantes de la carne, hubo una estación de parrillas que amplió las opciones. Hasta leyendas de Alianza Lima, como Teófilo ‘Nené’ Cubillas, se sumaron a los buenos deseos: “Feliz cumpleaños, Jefferson. Un abrazo grande, sobrino. ¡Que Dios te bendiga siempre!”, expresó el goleador y embajador de la FIFA. Una fiesta a la altura del ‘10’, ¡para que nadie diga que la 'Foquita' no sabe celebrar con todo!