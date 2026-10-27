¡Paltas en la literatura! ¿Novela de David Silva Rojas escrita por una IA?

Espectáculos

Un verdadero remezón ha sacudido el mundo literario peruano. El escritor David Silva Rojas, conocido por su pluma, está en el ojo de la tormenta. Su novela “Donde el agua trabaja” ganó el prestigioso Premio Internacional de Novela Breve Almadía-Ventosa Arrufat, un galardón que, desde sus bases, tenía una regla clarísima: prohibido usar Inteligencia Artificial.

El problema es que un análisis hecho por Panagram, una herramienta de IA que detecta otras IA, ha botado un resultado que ha dejado a más de uno con la boca abierta: ¡el 99% del libro habría sido escrito con Inteligencia Artificial! Es como si tu cel te dijera que tu amigo es un robot, pero con palabras.

¿Y qué es este Panagram que ha puesto el mundo de cabeza? Pues es un verificador de IA que puedes probar gratis. Identifica textos generados por modelos como ChatGPT, Claude y Gemini. Según investigadores independientes, sería el detector de IA más preciso.

Según lo que explican en su web, la precisión de Pangram se verifica con enormes bases de datos, que incluyen documentos escritos por humanos, por IA o una mezcla de ambos. Aseguran que nunca entrenan con modelos de los que la verdad es incierta, y que su precisión la miden tanto internamente como con la ayuda de terceros.

Aunque te da una probadita gratis, algunas de sus funciones tienen un costo. Además de detectar IA en textos en más de veinte idiomas, esta herramienta también se las ingenia para identificar IA en imágenes, con una precisión que, según la herramienta, es del 99.5%. Parece que la IA ya no solo escribe, sino que también detecta fotos fake.

En su sitio web, Pangram ofrece soluciones para un montón de gente: profesores que quieren cazar IA en ensayos estudiantiles, el sector de medios y editorial para proteger la integridad editorial, desarrolladores, estudios de abogados, universidades, reclutadores y más. Es la navaja suiza de la detección de IA.

Ante toda esta controversia, la editorial Almadía, que publicó la novela, no se ha quedado de brazos cruzados. Anunció que suspenderá todas las presentaciones del libro de Silva Rojas que estaban agendadas en Europa. Van a revisar el caso a fondo, porque, como ellos mismos dijeron, “consideramos necesario realizar una revisión detallada sin anticipar conclusiones y con el cuidado que requiere una valoración que pueda afectar a una obra y a su autor”. ¡Un escándalo que recién empieza!