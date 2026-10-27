¡Ay, Mario! Irivarren se fue de hamaca en Aruba y Tabata lo grabó todo

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¡Mario Irivarren se nos cayó! Literalmente. El ex chico reality, que anda disfrutando de un fin de semana "paradisiaco" en Aruba con su flaca Tabata Suárez, protagonizó un blooper que ya le dio la vuelta a Instagram. Querían documentar todo su escape romántico y, pues, lo lograron... ¡con una caída épica incluida!

Para los que andan un poco perdidos en el chismorreo farandulero, Mario Irivarren es conocido por su paso por "Esto es guerra" y por sus relaciones mediáticas. Tras una polémica separación de Onelia Molina —marcada por un famoso ampay en un yate en Argentina—, Mario encontró el amor nuevamente con Tabata Suárez, una joven peruana que la rompe como creadora de contenido de viajes. Juntos, no pierden oportunidad de mostrarnos su día a día y, a veces, sus bloopers más divertidos.

¡Relajo fallido en el paraíso!

Imaginamos a la pareja buscando la foto perfecta, el video ideal para sus redes, y de pronto, Mario nos regala contenido de oro. En un clip que subió a sus historias de Instagram, se ve a Mario intentando acomodarse en una hamaca, buscando ese ángulo perfecto de relax caribeño. Pero, ¡zas!, el espacio le jugó una mala pasada y terminó en el piso. Tabata, que estaba grabando todo el momento, se asustó un toque, pero al final fue pura risa. ¡Menos mal que no pasó a mayores y quedó para la anécdota viral! Porque, seamos honestos, ¿quién no se ha resbalado o caído intentando hacer algo "cool" para la cámara?

De aerolíneas a influencers: Conoce a Tabata Suárez

Resulta que el ex chico reality se ha enamorado de Tabata Suárez Orduña, una chica que antes volaba por el cielo como tripulante de cabina de una aerolínea reconocida, ¡y ahora vuela por las redes como creadora de contenido de viajes! Con más de sesenta mil seguidores en Instagram y ochenta y un mil en TikTok, Tabata ya tiene una comunidad sólida que sigue sus aventuras por el mundo. Es clarísimo que es una capa en eso de documentar y compartir, y ahora sus viajes también incluyen a Mario. Su talento para crear contenido seguro que ayuda a que el blooper de la hamaca se haga aún más popular.

Fans al rescate: "¡No la ca...es!"

Apenas se oficializó la relación, los fans de Mario no se hicieron esperar con los consejos, ¡y con advertencias! Muchos le pidieron que cuide mucho a Tabata, que es una "hermosa persona" a su lado. Uno de los comentarios pedía que la cuidara y le deseaba lo mejor de todo corazón. Y como buen influencer que valora a su gente, Mario le dio "Me gusta" a esos mensajes, Parece que los seguidores están súper comprometidos con la felicidad de su ídolo y no quieren que repita errores del pasado.

"También me gustan los yates": Tabata responde a los haters

Pero no todo es amor y hamacas caídas. Los detractores no tardaron en aparecer, sobre todo en el TikTok de Tabata. Alguien, con la chispa peruana que nos caracteriza, le lanzó un comentario medio venenoso, recordando el famoso ampay de Mario en Argentina: "A ti te gustan los aviones y a tu flaco los yates". ¡Boom! Directo al grano, intentando recordarle el pasado polémico. Pero Tabata, lejos de hacerse la ofendida, salió con una respuesta que nos dejó helados de lo segura que está: "También me gustan los yates". ¡Así, sin rollos! Clarísimo que la chica no le corre a la polémica ni a la historia de su novio; ella ya sabe dónde se está metiendo.

Onelia Molina: La T que no es Tatiana Astengo

Y como era de esperarse, la ex de Mario, Onelia Molina, no se salvó de las preguntas. En "EEG El react", mientras presentaba a una conductora invitada, Mathías Brivio y Katia Palma le preguntaron qué nombre se le venía a la cabeza si el de la misteriosa mujer empezaba con "T". Onelia respondió con "Tatiana Astengo" y dijo que no se le venía nada a la cabeza.

Más adelante, cuando le preguntaron de frente sobre la nueva relación de Mario con Tabata, Onelia intentó escapar de la entrevista. Pero al final, con total madurez, aclaró que no iba a opinar por respeto a su propia relación con Kevin Díaz. dijo que no tenía nada que decir y que prefería hablar solo de su propia relación. ¡Punto para Onelia por mantener la elegancia y centrarse en lo suyo! ¿Será que ya aprendimos a pasar la página?