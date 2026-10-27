Pamela López se abre sobre el trauma de su infancia: que hoy todavía le tiene miedo a su papá

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Pamela López, conocida como la expareja de Christian Cueva, conmovió a muchos al recordar los difíciles episodios de violencia que, según su propio relato, sufrió durante su niñez a manos de su padre. En una reveladora entrevista para el pódcast ‘Todos Sanamos’ con la psicóloga Lisbeth Cuevas, la influencer habló de las duras experiencias que marcaron su crianza en Trujillo.

Contó que, a pesar del tiempo transcurrido, aún siente un profundo temor hacia él. Detalló que creció en un hogar con reglas muy estrictas y en un ambiente familiar que constantemente le provocaba miedo. Aunque afirmó que nunca le faltó el apoyo económico, su día a día estaba marcado por la llegada de su progenitor, siempre con la incertidumbre y el pavor a los castigos físicos que podría recibir.

El Miedo Latente desde Niña

Pamela López describió a su padre como una figura sumamente autoritaria. Recordó vívidamente cómo reaccionaba cuando escuchaba que él llegaba a casa, una señal que desencadenaba una mezcla de ansiedad y necesidad de actuar con rapidez. La influencer incluso comentó que sus amigos de la infancia también eran conscientes de esta dinámica y estaban atentos a la presencia de su padre, pues ella siempre buscaba regresar a su hogar de inmediato para evitar cualquier posible represalia.

“Yo al día de hoy le tengo todavía mucho, no es respeto, yo le tengo miedo, doctora”, confesó Pamela durante la conversación, dejando claro que esa sensación de temor no ha desaparecido con los años.

Estrategias para Evitar el Castigo

La creadora de contenido compartió las estrategias que, como niña, desarrollaba para intentar protegerse. Relató que, apenas divisaba a su padre acercarse, corría hasta su vivienda. Una vez allí, se cambiaba de ropa y fingía estar dormida. Sus compañeros de juegos conocían a la perfección esta rutina y sabían que ella debía apurarse cuando lo veían a lo lejos, interpretando su huida como una señal inconfundible.

Además, la influencer reveló que intentaba protegerse de los golpes físicos usando varias capas de ropa. De acuerdo con su testimonio, se ponía doble buzo y pantalón y se arropaba, pues sabía que recibiría correazos si su padre consideraba que no había cumplido con alguna de sus obligaciones. Recordó cómo temía los castigos por permanecer jugando en la calle hasta lo que entonces se consideraba una hora tardía, las ocho de la noche, un horario que, en sus palabras, entonces era mucho.

El Incidente de los Diez Años

Uno de los episodios más dolorosos y que la marcó profundamente ocurrió cuando tenía aproximadamente diez años. Pamela López recordó que su padre la golpeó con una correa, y en esa ocasión, el impacto de la hebilla le provocó heridas en las piernas. Este suceso fue tan fuerte que, inmediatamente después, buscó a su abuela materna para contarle lo que había pasado.

“Y en lugar de tirarme con la correa normal, me tiró con la hebilla y me sacó sangre en las piernas”, rememoró la influencer. Entonces le dijo a su abuela que fueran a denunciarlo.

El Intento de Denuncia

Pamela López reveló que el episodio fue tan impactante que, a pesar de su corta edad, tomó la decisión de buscar ayuda. Junto a su abuela, acudió a una comisaría. En ese momento, con solo diez años, su intención era formalizar una denuncia contra su padre por las agresiones que acababa de sufrir y que acababa de relatar con tanto dolor en la entrevista.

Explicó que fueron a la comisaría con su abuelita, pero que nunca sentaron la denuncia.