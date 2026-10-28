¡Qué palta! Juan Labarca se rayó con los meses de relación con Daniela Darcourt

Espectáculos

Juan Labarca, el actual enamorado de Daniela Darcourt, se puso en aprietos frente a las cámaras de 'América Hoy' al no atinar con el tiempo exacto que lleva de relación con la salsera. La confusión fue tal que cambió su respuesta ¡dos veces en la misma entrevista! Primero, cuando le preguntaron si ya iban por el sexto mes, él soltó: “En realidad, tenemos un mes o dos meses de relación. Nos conocemos hace tiempo, desde febrero, y fue la primera vez que la vi en persona fue en mi cumpleaños”.

Pero como la memoria es traicionera, más adelante en la conversación, el integrante de Zaperoko volvió a hablar del tema y esta vez habló de dos o tres meses. ¡Ay, Juan! A uno a veces le pasa, ¿no? Mientras tanto, Daniela Darcourt está de gira con la maestra Eva Ayllón, una de las cantantes afroperuanas más importantes de nuestro país.

A pesar de la confusión con las fechas, lo que sí tiene clarísimo Juan es lo orgulloso que está de Daniela. Contó con mucha sinceridad que la extraña porque ya tiene un mes afuera y que, cuando hablan, le pregunta cuándo vuelve. Sobre si ya conviven, Labarca aclaró que todavía no, pero que la idea no le cierra. “Todavía no, ella está de viaje. Cuando vuelva, lo vamos a conversar”, aseguró, dejando abierta la posibilidad de que pronto compartan el mismo techo.

Además, el músico confirmó que cuenta con el 'visto bueno' de la familia de Daniela: dijo que lo han acogido muy bien, igual que su propia familia, que la quiere un montón, y que la están esperando.

La pareja oficializó su romance en septiembre de este año, pero su historia viene de antes. Se conocieron en un matrimonio donde Daniela era la madrina y Juan tocaba con Zaperoko. Daniela se acercó a saludar a la orquesta y Juan, ni corto ni perezoso, le dijo que le escribiría por Instagram. La cantante, por su parte, se hizo de rogar y le respondió recién ¡dos días después! Su primera salida fue de lo más espontánea: Daniela estaba de compras en Polvos Rosados, mencionó que iría al Jockey Plaza y lo invitó a acompañarla. “¿Cómo voy a decir que no?”, recordó Juan entre risas sobre cómo aceptó la invitación.

Desde ese día, siguieron conociéndose hasta que decidieron gritar su amor a los cuatro vientos en 'El Reventonazo de la Chola', también en septiembre de este año. ¿Quién no se ha hecho un enredo con las fechas al principio de una relación, ah?