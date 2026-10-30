¡Tremendo roche! David Silva Rojas niega usar IA en su novela premiada

Espectáculos

El mundo literario peruano está de cabeza: David Silva Rojas ha salido al frente para negar rotundamente haber usado inteligencia artificial (IA) para escribir su novela “Donde el agua trabaja”. Este bombazo llega después de que se suspendieran las actividades relacionadas con la presentación de su obra en España. ¿La razón? Un informe del diario El País que, citando al detector Pangram, afirmaba que el 99% del texto era generado por IA.

El autor, ganador del Premio Internacional de Novela Breve Almadía-Ventosa Arrufat, se defendió con un comunicado publicado en su cuenta de Instagram. “Soy el autor de ‘Donde el agua trabaja’. Yo concebí, escribí y revisé esta novela. No utilicé herramientas de inteligencia artificial generativa para crearla, redactarla ni revisarla”, afirmó con todas sus letras. Para probar su punto, Silva Rojas ha ofrecido entregar versiones anteriores del manuscrito, su cuaderno de notas y todo el material que dio origen a la novela. Pide que la revisión se haga con cuidado y que las conclusiones se basen en hechos.

Por ahora, su prioridad es chambear de cerca con la editorial Almadía para aportar toda la documentación necesaria y que se examine su proceso creativo. Ha estado reuniendo y organizando todos esos papeles, notas y materiales de investigación para demostrar su autoría humana,

Silva Rojas no le hace el quite al debate sobre la IA en la literatura, diciendo que plantea preguntas importantes para todos. Pero, eso sí, no cree que los resultados de una herramienta de detección, por más altos que sean sus porcentajes, deban ser la prueba definitiva de cómo se escribió una obra sin analizar otros elementos. ¡Tiene un punto, no todo lo que brilla es oro, y no todo lo que la IA detecta es cierto!

El escritor detalló que su novela nació de una investigación profunda sobre la vida y el trabajo de la gente que llega a Ica para la agricultura. Contó que, mientras transcribía entrevistas, empezó a escribir fragmentos en primera persona, mezclando experiencias y sensaciones que le habían contado. Al principio, ni pensaba en escribir una novela, la decisión llegó después.

Cuando se animó a convertir esos fragmentos en una novela, preparó un cuaderno donde armó el esqueleto: cómo empezaría, el conflicto principal y el desenlace. Anotó directrices como mantener la perspectiva de la protagonista, usar una voz contenida y trabajar el ritmo con repeticiones y silencios. Aseguró que, a medida que escribía, fue incorporando escenas y personajes que no estaban previstos inicialmente, y que luego siguió revisando la estructura y el lenguaje en distintas versiones de Word.

Para cerrar, David Silva Rojas dejó claro su respeto por el jurado (Cristina Rivera Garza, Selva Almada y Mónica Ojeda) y por todo el equipo de Almadía que ha hecho posible que su novela llegue a los lectores. Parece que este drama recién empieza, ¿o tú qué piensas, fue IA o pura cabeza y corazón?