¡Katia Palma y Mathías Brivio se Sacaron los Cachos en Pleno Esto es Guerra!

Espectáculos

Un tenso intercambio entre Katia Palma y Mathías Brivio durante una competencia de "Esto es guerra Desafío 14" escaló en el set. Lo que inició con una simple pregunta sobre las reglas del juego de Onelia Molina escaló rápidamente, provocando el fastidio de Katia y hasta la intervención de Pancho Rodríguez.

El Clima se Calienta en el Set

El punto de quiebre se dio cuando Mathías Brivio consultó si las tablas de la competencia podían ser jaladas hacia el participante y si había una regla específica sobre cómo debían colocarse. La duda, que Mathías planteó para entender mejor la dinámica de la prueba, no cayó nada bien en Katia Palma, quien reaccionó con visible molestia.

Katia no se guardó nada y le recordó a su colega el largo tiempo que lleva en el programa, lanzando una pulla directa: que lleva catorce años allí y que, siendo "prehistórico" en el programa, no debería preguntar esas cosas. A pesar de que Mathías intentó aclarar que solo buscaba entender, Katia insistió en su postura y, subiendo la tensión en el set, le pidió que no preguntara tonterías y que, si quería saber la respuesta, buscara en ChatGPT.

Pancho y Onelia: Más Leña al Fuego

La discusión siguió con la intervención de Pancho Rodríguez, capitán de los Combatientes, quien salió en defensa de Mathías. Pancho sostuvo que su compañero tenía todo el derecho a preguntar sobre las reglas del juego, calificando la consulta de lógica y no tonta, mientras el cruce verbal continuaba sin tregua.

En medio de todo este lío, Onelia Molina también estuvo en el ojo de la tormenta. Pancho Rodríguez cuestionó una presunta irregularidad en su victoria, pero Onelia, lejos de amilanarse, defendió su jugada y reveló que ya se esperaba las quejas de sus rivales. "Yo sabía que son súper llorones. ¿Puedo hablar? Lo que pasa es que antes del programa y que vine a ensayar porque sabía que ustedes se iban a quejar porque son así de reclamones. Es estrategia, igual que afuera cuando pisé el saco y se copiaron mi estrategia", explicó la guerrera, sin filtros.

Estrategias y el Famoso Buzón

Katia, aprovechando el comentario de Onelia, no tardó en criticar que el equipo rival se quejara de las estrategias de los Guerreros, para luego, según ella, terminarlas replicando. Katia comentó que, para variar, los Combatientes eran copiones. Y como si fuera poco, remató la escena con una sugerencia inesperada para Mathías y Pancho: que utilizaran el buzón de sugerencias que está ubicado "detrás de los baños" para que presenten todas sus observaciones.

La Postura Firme de Katia y la Dinámica del Dúo

La tajante reacción de Katia Palma no es novedad en el mundo de "Esto es Guerra". La presentadora ha demostrado en varias ocasiones una postura bastante severa ante cualquier desacierto o infracción en la pista de juego, exigiendo siempre que tanto competidores como la producción respeten la lógica de la competencia. En ediciones pasadas, Katia ha llegado a perder la paciencia frente a reclamos que considera infundados o faltas de atención, pidiendo incluso sanciones drásticas e intervenciones directas de la producción cuando las discusiones interrumpen el ritmo del programa. Por su parte, Mathías Brivio suele tomarse estos reclamos con más calma, pero la tensión entre ambos conductores se aviva notablemente cuando el puntaje entre los Combatientes y los Guerreros se pone más reñido.

¿Será que el buzón de sugerencias tendrá nuevos clientes pronto, o las chispas seguirán volando en el set?