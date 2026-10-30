¡Irreconocible! Deyvis Orosco se reinventa con cambio físico y tiene un entrenador ¡de película!

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¡Atención, cumbiamberos y cumbiamberas! El 'Bomboncito de la Cumbia' nos ha dejado en shock con una transformación física ¡de esas que te hacen dudar si es la misma persona! Después de varios meses dándole duro al entrenamiento, Deyvis Orosco ha vuelto a las pistas con una figura completamente renovada, y obvio, las redes sociales no han parado de hablar del tema. Pero la verdadera sorpresa es la mente maestra detrás de este cambio radical: nada menos que Rodrigo Valle, ¡el mismísimo ex de Xoana González! ¿Quién lo diría, ah?

Deyvis contó en un informe de América Hoy que había retomado los entrenamientos después de aproximadamente una década alejado de esta rutina. ¡Imagínense! Pero este regreso no fue solo por la vanidad. Su motivación principal, según sus propias palabras, era mucho más profunda: quería estar saludable para disfrutar a tope con su familia, especialmente con su pequeño hijo. “Yo he regresado a entrenar después de varios años, como 10 años, y una de las mayores motivaciones que yo tuve no fue regresar físicamente bien, era que quería compartir los mejores momentos y estar en mi mejor versión, para mí, pero también para mi hijo. O sea, la satisfacción que tengo de cargarlo en mis hombros...”, expresó, tocando la fibra a más de uno. ¡Un verdadero papá luchador!

La historia de cómo Rodrigo Valle, quien es bien conocido por su pasado con la modelo argentina Xoana González, se convirtió en el 'personal trainer' del 'Bomboncito' es pura serendipia digital. Rodrigo estaba viendo sus historias en redes sociales y se dio cuenta de que ¡Deyvis Orosco las estaba viendo! Sin pensarlo dos veces, se le ocurrió escribirle, poniéndose a su disposición para lo que necesitara. Y para sorpresa de muchos, Deyvis le respondió “al toque”. Al día siguiente ya estaban cuadrando para conversar, y a los pocos días, ¡a sudar se ha dicho!

Ya llevan aproximadamente unos seis o siete meses de pura disciplina y esfuerzo. Rodrigo Valle, el ahora famoso entrenador, mencionó: “No sé exactamente cuánto tiempo estoy entrenando a Deyvis, pero serán unos seis o siete meses”. No es tarea fácil, porque Deyvis tiene que hacer malabares para meter sus sesiones de gym entre sus compromisos musicales, ¡que son un montón! Rodrigo también nos dejó saber que los hombros son la parte favorita de Deyvis para trabajar, así que Lo que sí le costó un montón al inicio fue el entrenamiento cardiovascular, culpa de los horarios de locura del cantante.

El cambio no solo ha dejado a los fans con la boca abierta en redes sociales, sino que también tiene a su esposa, Cassandra Sánchez de Lamadrid, ¡más feliz que nunca! Ella, según el informe, ha celebrado a lo grande los resultados del esfuerzo y la dedicación de Deyvis. Así que ya saben, el 'Bomboncito' no solo nos pone a bailar con su cumbia, ¡sino que ahora también nos da lecciones de disciplina y vida sana! ¿Qué será lo próximo? ¿Un videoclip fitness con todos sus pasos de baile?