¡Que no haya más bebés! Gabriela Herrera se despacha sobre el romance de Samahara y Renato Rossini Jr.

Espectáculos

El romance oficializado entre Samahara Lobatón, madre de tres hijos e hija de la empresaria Melissa Klug, y el modelo Renato Rossini Jr. ha sacudido las redes. La pareja, que se flechó en el reality ‘El Sultanato’ y luego confirmó su amor con publicaciones conjuntas, no ha pasado desapercibida. Y claro, las opiniones no se hicieron esperar, siendo la de la bailarina Gabriela Herrera una de las más directas y comentadas en declaraciones al programa.

Las "reglas" de Renato y la opinión de Gabriela

Gabriela Herrera se pronunció sobre esta nueva relación en el programa ‘Amor y Fuego’. La bailarina no dudó en recordar unas declaraciones previas de Renato Rossini Jr., donde él había soltado que no quería vincularse con una mujer que tuviera tres hijos. Y ahora, ¿qué tenemos? Pues a Renato con Samahara.

"Corazón, ¿qué te puedo decir? Está con el que dijo que no quería tener una mujer de tres hijos, o sea, no fastidies, pues. ¿Ya qué te puedo decir?", expresó Herrera con una ironía que se sintió hasta la pantalla, dejando claro que a ella esta situación le parecía un poco… inesperada.

¿Amor de verdad o pura pantalla?

Pese a su comentario inicial tan directo, Gabriela prefirió no meterse de lleno a juzgar la veracidad de la relación. En el fondo, parece que la duda de si es amor puro o una estrategia para los medios sigue en el aire para ella. Dijo que de Renato la verdad no sabe y que le desea lo mejor, siempre que la relación sea real.

Cabe recordar que el jale entre Samahara y Renato se hizo más fuerte durante su participación en ‘El Sultanato’, y no fue hasta que regresaron a Perú que oficializaron el romance en sus redes sociales, compartiendo su cercanía con todos sus seguidores.

¡Que no haya más bebés, por favor!

Pero el momento más épico de la entrevista llegó cuando el reportero le preguntó a Gabriela sobre la posibilidad de que Samahara tenga un cuarto bebé con su nueva pareja. Herrera respondió que ojalá le vaya bien en esa relación, pero pidió: "Que no haya más bebés, por favor". La frase rápidamente circuló en redes sociales.

Cuando el periodista le soltó que Samahara había dicho antes que no descartaba un cuarto hijo con Renato Rossini Jr., la reacción de Gabriela fue de sorpresa y mantuvo su postura: dijo que así llegaría a cinco hijos y que no se pasara.

La 'chispa' con Samahara y la reacción de Melissa Klug

Las declaraciones de Gabriela Herrera no son un hecho aislado. Hay que recordar que ella y Samahara Lobatón tienen un historial de enfrentamientos públicos y disputas verbales que han llenado titulares en más de una ocasión, sin que hasta ahora haya una tregua a la vista. Es un duelo de titanes en el mundo del entretenimiento.

Por otro lado, la mamá de Samahara, Melissa Klug, también se pronunció sobre el romance de su hija. Respondiendo a una consulta de sus seguidores en Instagram, la empresaria fue mucho más sobria y optimista: escribió que hasta ahora los ve felices y que espera que así sea siempre, en un mensaje breve que contrastó con el tono irónico de los comentarios de Herrera. Al final, el amor (o los 'clips') siempre encuentra su camino, ¿con o sin bebés extra?