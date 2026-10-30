Magaly Medina le pone la mira a Jessica Newton tras el ascenso de Luciana Fuster en el Miss Grand Perú

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¡Chollywood no para! Luciana Fuster, la reina que nos trajo la corona del Miss Grand International en 2023, ha dado un giro inesperado y ahora es la flamante directora nacional del Miss Grand Perú. Esta noticia ha encendido las alarmas, o mejor dicho, los reflectores, especialmente para Magaly Medina, quien no dudó en ponerle su ojo avizor a este cambio que, según ella, podría remecer el mundo de los concursos de belleza en el país.

Luciana Fuster al mando del Miss Grand Perú

El nombramiento de Luciana ha sido una verdadera bomba en el espectáculo. La modelo ha pasado de ser la concursante que lo dio todo por la corona internacional a asumir una responsabilidad enorme dentro de la organización del certamen en Perú. Imagínate, de desfilar a dirigir, ¡un salto gigante! En su programa, "Magaly TV La Firme", Magaly analizó este movimiento estratégico, poniendo especial énfasis en lo que esto significa para Jessica Newton, quien hasta ahora manejaba la franquicia.

Para la 'Urraca', este paso de Luciana no es poca cosa. Ella ya conoce el concurso de pies a cabeza, ha vivido la dinámica desde adentro y sabe exactamente lo que se necesita para llegar lejos. Ahora, su misión será organizar el certamen nacional y elegir a la próxima representante peruana que buscará brillar a nivel internacional. Magaly no dejó pasar que Jessica Newton seguirá al frente del Miss Perú Universo, pero la dirección del Miss Grand Perú ahora es territorio de Luciana, y esto, según ella, abre un nuevo capítulo en la rivalidad de los concursos de belleza.

La 'Urraca' advierte a Jessica Newton: "Se le viene la competencia"

Magaly Medina no se guardó nada y soltó una frase que resonó fuerte: "Esperemos y Luciana sorprenda. Se le viene la competencia a la Newton". Para la presentadora, el hecho de que los organizadores del Miss Grand International le hayan quitado la representación peruana a Jessica para dársela a Luciana habría generado incomodidad. Ella recordó la cercanía que Jessica mantenía con Nawat Itsaragrisil, el fundador del concurso que se realiza anualmente en Tailandia, haciendo más dramático el cambio.

Magaly recalcó que Jessica se ha quedado solo con el Miss Perú Universo, perdiendo la franquicia del Miss Grand. Y lo más picante, según la conductora, es que Luciana no solo recibió la franquicia, sino que, además, se habría llevado a trabajar consigo al ex mano derecha de la propia Newton. ¡Eso sí que es un golpe bajo!

Magaly incluso especuló que este cambio no fue de la noche a la mañana. Recordó que Nawat Itsaragrisil, el mismo que coronó a Luciana en 2023, fue quien anunció su nombramiento en redes sociales y, según la propia Luciana, le hicieron la propuesta en persona durante un viaje a Tailandia. Según la conductora, las conversaciones entre Luciana y la organización internacional ya venían desarrollándose desde hace algún tiempo.

La reacción de Luciana Fuster: ¡Una "bomba" de alegría!

Por supuesto, la protagonista de esta historia también compartió su reacción en redes sociales. Luciana Fuster se mostró sorprendida y muy feliz por esta nueva oportunidad. Reconoció que no pensó que el anuncio se publicaría tan rápido, pero dijo estar muy contenta de pasar de estar en Miss Grand a ser directora.

Su emoción es palpable. Después de haber vivido la experiencia del Miss Grand International como participante y ganadora, ahora tendrá la tarea de guiar a la próxima candidata peruana, conociendo el certamen desde una perspectiva totalmente diferente. La modelo también aprovechó para agradecer a "Lutty" por acompañarla en este nuevo desafío y, de paso, recibió una cálida bienvenida del mismísimo Nawat Itsaragrisil con un "Warm welcome, Luciana Fuster". Sin duda, un respaldo de peso. ¿Será que Luciana nos sorprenderá con una organización de otro nivel?