Cecilia Bracamonte confesó el secreto mejor guardado: ¡Se casó en Miami!

Espectáculos

Nuestra querida Cecilia Bracamonte siempre nos ha regalado lo mejor de la música criolla, pero ahora nos dejó con la boca abierta con una confesión que no incluyó ni en su flamante libro de memorias 'Gracias por tanto'. ¡Imagínense!

Resulta que la talentosa artista de 76 años, a quien pensábamos conocer al dedillo, ¡se casó hace dos años en Miami! Y no con cualquiera, sino con la mismísima mujer de su vida.

La bomba la soltó ella misma, con una felicidad que contagiaba a través de la pantalla, durante una reciente entrevista para el pódcast de Magaly Medina, que se publicó el jueves 29 de octubre. Y la pregunta que todos nos hacemos: ¿por qué en Miami? Pues porque en Perú aún no se puede. ¡Una pena, pero que el amor siempre encuentre su camino!

Imagínense la trama de novela: después de ¡38 años! separadas, Cecilia se reencontró con Liliana, ese ser especial del que se apartó por casi cuatro décadas. ¡Un verdadero milagro, tal cual ella lo describe! Para que se hagan una idea de la magnitud del reencuentro, Cecilia estuvo nada menos que veinte años sin pareja antes de que esta chispa se encendiera de nuevo.

Ella misma lo contó con esa franqueza que la caracteriza: “A los 74 me casé en Miami. Es mi primer matrimonio. Y es la primera vez que lo confieso, no está en el libro, me lo guardé para ti, para confesárselo, porque yo sé que estabas media fastidiada cuando no te conté a ti primero”. ¡Directo y sin filtros para Magaly!

La inconfundible intérprete de 'Regresa', ese temazo inmortal del cancionero criollo que todos hemos cantado a todo pulmón alguna vez, no puede ocultar su felicidad. Asegura que hoy se siente plenamente amada y acompañada, sobre todo después de haber atravesado un montón de despedidas, decepciones y etapas difíciles en las que tuvo que reunir todas sus fuerzas para empezar de cero, una y otra vez.

Dijo la cantante, con la voz llena de emoción, que está muy feliz y que no había conocido antes esa felicidad ni ese amor bonito.

Para ella, reencontrarse con Liliana y comenzar una nueva vida a su edad es un regalo invaluable de la vida. ¡Y a nosotros nos parece lo más lindo que hemos escuchado en mucho tiempo! Es la prueba de que el amor no tiene fecha de caducidad.

Por cierto, si se quedaron con ganas de más historias de su vida (aunque, repetimos, ¡este matri no está en el libro!), su obra 'Gracias por tanto' estará a la venta en su concierto del domingo 8 de noviembre en el Gran Teatro Nacional. ¡Así que ya saben, doble planazo!

Después de tremenda historia de amor y reencuentro, ¿quién no se va a animar a buscar a esa "persona especial" que tal vez dejó ir? ¡Qué viva el amor, Cecilia!