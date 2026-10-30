Karen Dejo suelta la sopa sobre el regalazo del padre de su hija

Espectáculos

Las redes sociales se prendieron con las especulaciones sobre la ausencia de Carlos Abanto, padre de la hija de Karen Dejo, en la fiesta de 15 años de la joven. Pero la bailarina no se guardó nada y decidió poner fin a los rumores, revelando la verdadera razón y, de paso, ¡el regalazo que recibirá su engreída!

Según explicó Karen Dejo, ella y Carlos Abanto se organizaron para cumplir todos los deseos de la quinceañera. Mientras que a ella le tocó la chamba de la producción y organización del majestuoso festejo, al papá le tocó darle otro regalo.

"A mí me pidió la fiesta y a él le pidió el viaje", soltó Karen entusiasmada en un programa de América Televisión. Y sí, el regalo estrella fue un viaje a Japón, confirmando que la joven disfrutará de unas lujosas vacaciones en el país asiático.

Dejo también aprovechó para cerrar de una vez el tema de las críticas por los gestos de su hija durante la celebración. Con un mensaje de total tranquilidad, dejó claro que lo importante es la felicidad de los suyos.

Además, la artista agradeció a todas las familias que permitieron que sus hijos asistieran a la fiesta. Y para los que siempre encuentran algo que comentar, Karen fue directa: "Mientras que mi gente esté contenta, los comentarios siempre están de más". ¡Así se habla, Karen!