¡Adame se pasó de la raya! Su broma del "cielo" sobre Laura Bozzo prende Instagram

Espectáculos

El actor mexicano Alfredo Adame está nuevamente en el ojo de la tormenta, esta vez por una publicación en Instagram sobre Laura Bozzo. Luego de que circularan rumores sobre el fallecimiento de la presentadora, Adame inicialmente difundió esa versión. Sin embargo, tras el desmentido oficial de la familia de Bozzo, el actor no solo se retractó, sino que lanzó una broma que a muchos no les cayó nada bien.

Adame entre la desinformación y el chiste de mal gusto

La controversia explotó después de que diversas versiones sobre la supuesta muerte de Laura Bozzo empezaran a circular. Rápidamente, el entorno de la conductora peruana desmintió la información a través de un comunicado que su hija, Alejandra de la Fuente, reposteó en Instagram. Fue en este contexto que Alfredo Adame, quien habría borrado la publicación inicial donde difundía el rumor, compartió el comunicado que desmentía el deceso.

Sin embargo, Adame no se quedó ahí. Acto seguido, publicó un mensaje con un tono claramente de broma: "De última hora no la dejaron entrar al cielo y la regresaron". Esta frase apareció en una imagen con letras negras sobre un fondo blanco, difundida desde su cuenta de Instagram. Lo que llamó la atención fue que este texto no incluía una disculpa directa por haber compartido la versión previa ni ofrecía explicaciones sobre la fuente de la información que luego fue desmentida. Esta publicación se difundió mientras familiares y personas cercanas a Bozzo hacían un llamado a frenar los rumores sobre su delicado estado de salud.

El veredicto de las redes: entre la risa y la indignación

La peculiar frase de Alfredo Adame provocó una avalancha de reacciones divididas en la sección de comentarios de su publicación en Instagram. Por un lado, algunos usuarios celebraron el humor del actor, respondiendo con emojis de risa y mensajes en los que lo llamaban "tío".

Pero la otra cara de la moneda mostró una profunda indignación. Varios comentarios señalaron que no se debe bromear sobre la muerte ni sobre el estado de salud de una persona. Algunos usuarios recordaron que la noticia inicial había causado mucha preocupación entre los seguidores de la conductora. "¿Qué burla es esta? Con eso no se juega", escribió una persona. Otra usuaria le pidió al actor medir las consecuencias de sus palabras. Incluso hubo quienes confesaron haber creído en la primera versión difundida por el actor, y un seguidor relató la tristeza que le generó el rumor inicial. La interacción en su post dejó claro que, si bien una parte de la audiencia consideró el mensaje como humor, muchos otros señalaron que la salud de Laura Bozzo no es un tema para bromear, especialmente porque sigue internada y su condición ha requerido vigilancia médica constante.

La realidad de Laura: lucha en el hospital y un llamado a la responsabilidad

Mientras Adame generaba polémica en redes, la familia y el entorno de Laura Bozzo seguían pidiendo cautela y responsabilidad. El mensaje que Alejandra de la Fuente compartió en Instagram rechazaba categóricamente la versión de que su madre había fallecido. El comunicado desmintió categóricamente la información falsa sobre el supuesto fallecimiento de la presentadora. Además, hizo un llamado al público y a los medios de comunicación a actuar con responsabilidad, evitar la difusión de rumores y verificar la información antes de compartirla. Cabe señalar que este comunicado no identificó directamente a Alfredo Adame ni mencionó alguna cuenta específica como origen del rumor.

La verdad es que Laura Bozzo ingresó de emergencia el 13 de octubre al Hospital General de Acapulco “El Quemado” debido a fuertes dolores abdominales. Después de someterse a una cirugía por una úlcera perforada, fue trasladada a la Ciudad de México. Martha Figueroa informó que, a 12 días del traslado desde Acapulco a la Ciudad de México, hay una mejoría muy leve, aunque la neumonía continúa. Por su parte, su hija Alejandra de la Fuente señaló que su madre va bien y que, en medio de las dificultades, ha ido avanzando. Sin embargo, la familia de la conductora aún no ha dado a conocer una fecha para su alta hospitalaria.