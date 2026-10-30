¡Fiesta y chongos! Jefferson Farfán cumple 42 años con celebración… y un historial de broncas que no perdona

Espectáculos

Jefferson Farfán, el exfutbolista, celebró sus 42 años el lunes 26 de octubre con una fiesta temática de aquellas en su casa de La Molina. Junto a su pareja, la conductora Xiomy Kanashiro, y patas cercanos como Luis Guadalupe y Roberto Guizasola, la 'Foquita' se dio la gran vida. Pero, seamos sinceros, este fiestón contrasta fuerte con la cantidad de broncas legales y mediáticas que ha protagonizado el exdelantero durante más de una década.

Desde que colgó los chimpunes, Farfán no ha dejado de ser noticia por sus procesos judiciales por difamación, denuncias por presunta violencia psicológica y episodios de tensión con exparejas y familiares. Un historial que, si le preguntan a uno, ha eclipsado bastante su paso por las canchas.

La bronca eterna con Magaly Medina

El chongo con Magaly Medina es un clásico que arrancó en 2019 y sigue dando qué hablar. Todo explotó cuando el programa de la 'Urraca' difundió unas imágenes grabadas en el depa de Farfán en Miraflores, donde se le veía con Yahaira Plasencia. La 'Foquita' no se la tragó y en 2020 denunció a la periodista por violación agravada de la intimidad. Resultado: en julio de 2024, el Poder Judicial la declaró culpable y la condenó a dos años y ocho meses de prisión efectiva, que luego se convirtió en 138 jornadas de servicio comunitario. Ah, pero eso no fue todo, porque en agosto de 2019 Farfán también la demandó por difamación agravada, lo que en julio de 2023 le valió a Medina una condena de un año y ocho meses de prisión suspendida, más un pago de S/100.000 como reparación civil.

La novela se puso más intensa en julio de este año, cuando Farfán subió un video cuestionando si Medina estaba cumpliendo bien su servicio comunitario. ¿La respuesta de Magaly? Una denuncia por presunto acoso, extorsión y marcaje, alegando amenazas. El Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra Farfán en octubre de este año. ¡Un culebrón que no tiene cuándo acabar!

Pleitos familiares y exparejas: de Darinka a Olenka

Los dramas no paran ahí. En abril de 2025, Darinka Ramírez, madre de la hija menor de Farfán, lo denunció por presunta violencia psicológica. El altercado ocurrió en el domicilio de ella, cuando él acudió a visitar a la niña. Según el parte policial, la discusión empezó por un reclamo de Darinka sobre los juguetes de la menor y Farfán le habría soltado frases como “Lárgate, porque yo puedo comprar mil juguetes”. Farfán negó las acusaciones en sus redes y atribuyó el episodio a una diferencia de opinión entre padres. Darinka, entre lágrimas, contó en 'El Valor de la Verdad' el impacto que, según ella, el episodio generó en su hija.

Otro lío largo fue con la modelo Olenka Mejía. Farfán la demandó tres veces por difamación agravada porque ella había contado que tuvieron una relación y que perdió un embarazo. Las tres denuncias, ¡archivadas! La última en diciembre de 2023, después de más de tres años y medio de juicio. Olenka no se quedó callada y en marzo de 2024 lo demandó por violencia familiar, en la modalidad de violencia psicológica, afirmando que tanta demanda era puro hostigamiento. Mejía acudió al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en busca de orientación legal.

La pichanga más brava: el roche con Hurtado y el reencuentro con 'Cuto'

Ni en la cancha se salvó de los roches. En julio de 2022, Farfán y su excompañero de selección Paolo Hurtado tuvieron un altercado físico en Matute, el estadio de Alianza Lima. ¿El motivo? Una conversación filtrada donde Hurtado habría usado un término feo sobre la relación de Farfán con Yahaira Plasencia. Ambos lo admitieron años después en el podcast 'Enfocados', con Farfán admitiendo que Hurtado le pegó. Ambos se reconciliaron: Farfán contó que al día siguiente Hurtado fue a su casa, habló con él y pidió disculpas.

Y con el 'Cuto' Guadalupe, su tío, la relación también tuvo sus idas y venidas. 'Cuto' reveló en 2023 que el distanciamiento no fue por Yahaira Plasencia, sino por un tema familiar previo, donde hubo “daño emocional” y su madre estuvo involucrada. Pese a ello, ambos aparecieron juntos en la reciente celebración de cumpleaños de la 'Foquita'.