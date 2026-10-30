¿Frescas, congeladas o enlatadas? La verdad sobre la nutrición que te va a volar la cabeza

Estilo de vida

Si eres de los que piensan que las frutas y verduras frescas siempre le ganan a las congeladas, prepárate para ver tus opciones con otros ojos. La verdad es que el valor nutricional de cualquier alimento no es tan simple; depende de qué tipo sea, cuánto tiempo pasó desde que lo cosecharon y, lo más importante, cómo lo guardaron y lo cocinaron.

Rompiendo el mito: fresco no siempre es el rey

Claro, nada como la sensación de morder una fruta fresca o una verdura crujiente. La textura y el sabor son top. Pero, ¡ojo!, desde que las cosechan hasta que llegan a tu plato, pueden pasar varios días. Durante el transporte, el almacenamiento y hasta en tu refri, algunos nutrientes, sobre todo las vitaminas más sensibles como la C, pueden irse en picada. Esto no significa que los alimentos frescos pierdan todo su valor; es más bien una señal de que la frescura por sí sola no es el único factor decisivo. Si tienes la suerte de acceder a productos de estación y los consumes al toque, ¡ahí sí que estás haciendo un golazo!

Los congelados: tu mejor amigo para una vida ajetreada

Aquí viene la buena noticia: las frutas y verduras congeladas, muchas veces, conservan un montón de sus nutrientes. ¿Por qué? Porque las congelan rapidísimo después de cosecharlas, como si les pusieran un botón de pausa a las vitaminas y minerales. Si eres de los que paran a mil y no tienen tiempo para ir al mercado seguido, los congelados son tu salvación.

Vienen ya limpios y cortados, listos para usar. Así solo sacas la cantidad que necesitas y el resto lo guardas en la congeladora, ¡adiós desperdicios! Imagínate hacer un smoothie al toque con frutas congeladas, o añadir verduras a tus sopas, omelettes, pastas o guisos sin complicaciones. Es una forma práctica de asegurarte de que siempre tengas opciones nutritivas a la mano.

Las latas: ¿conveniencia o trampa?

Las conservas también son una opción práctica porque duran un montón y no siempre necesitan refrigeración antes de abrirlas. Son ese comodín que te salva cuando la refri está vacía. Sin embargo, aquí sí que necesitas sacar tu lado detective y leer bien la etiqueta.

Si eliges verduras en lata, prefiere productos con baja cantidad de sal o sin sal añadida. Con las frutas, la jugada es ir por las que no tienen azúcar extra o que vienen en su jugo natural, no en almíbar. Ten en cuenta que el proceso de calor puede reducir algunas vitaminas, pero al mismo tiempo puede preservar o incluso hacer más accesibles otros componentes, dependiendo del alimento. Es un balance.

¿Cuál es el veredicto final?

La verdad es que no tienes que casarte con una sola opción. Tanto los alimentos frescos como los congelados y los enlatados tienen su lugar en una dieta equilibrada. Para hacer compras inteligentes, piensa en la estación, cuánto cuesta, cuánto tiempo tienes para cocinar y cuánto realmente vas a comer.

¡Anímate a leer las etiquetas! Mientras menos aditivos innecesarios tengan, mejor. Al final del día, lo que realmente importa no es si tu comida vive en la refri o en la congeladora, sino que le metas variedad de frutas y verduras a tu dieta de manera constante. ¿Qué te parece esta revelación? ¿Cambiará tu forma de hacer las compras?