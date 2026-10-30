Ricardo Morán pasó del casting, ¡pero Franco Cabrera lo dio todo en Yo Soy!

Espectáculos

Los castings de "Yo Soy" no dejan de sorprendernos, y el último episodio fue un claro ejemplo de cómo la improvisación puede ser la estrella del show. Tras la presentación de la "Princesita Mily", Ricardo Morán, ni corto ni perezoso, recogió el papelito con el código de la participante y se lo puso. En ese instante, Jely Reátegui y Carlos Alcántara, que no pierden una, le pidieron que se quedara en el escenario para hacer su propio casting.

Tras varias sugerencias para decir su frase de "Yo Soy", Ricardo solo atinó a decir que era el productor del programa, lo que cortó el show del momento.

Pero el que no dejó escapar la oportunidad fue el conductor Franco Cabrera. Agarró el micrófono, dijo "Yo soy Camencita Lara" y presentó su imitación con el tema "Olvídala Amigo", dejando un momento divertido.

Lo mejor fue cuando empezó a improvisar parte de la letra con todo lo que pasaba en el set. Incluso, cuando "el espartano" se acercó para sacarlo del escenario, terminaron abrazados como dos compadres de toda la vida. Aquello hizo explotar de risa al jurado y a la gente del programa.

¿Qué otras sorpresas nos tendrán los próximos castings? ¡Ya estamos contando los días para verlos!