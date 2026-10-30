Israel Dreyfus se manda con la primicia: Juan Víctor tendría a su hija por nueve semanas

Espectáculos

¡Atención, pipol! El chismecito de la semana sigue candente con el caso Andrea San Martín y Juan Víctor, y ahora Israel Dreyfus ha llegado para soltar una bomba en el pódcast ‘Sin más que decir’. Resulta que el exchico reality, quien se declara amigo de Juan Víctor "de hace muchos años" (¡ojo, a pesar de haber compartido pantalla con la mismísima 'ojiverde'!), se mandó con un dato clave sobre la hija de la expareja.

Según Dreyfus, Juan Víctor tendría a su menor hija por un buen tiempo: "Él la va a tener por un tiempo, si no me equivoco, por nueve semanas", dijo. Aclaró además que quien es su amigo es Juan Víctor, no Andrea San Martín. Además, Israel agregó que 'nueve semanas, creo es lo mínimo, mientras se determina el caso', lo que deja ver que la situación aún no tiene la última palabra. Eso sí, después de lanzar la primicia, Dreyfus se mantuvo en modo 'no comment', cero detalles adicionales.

Pero el drama no para ahí. Ayer, 29 de octubre, Juan Víctor no se quedó callado y mandó un mensaje fulminante desde su Instagram, en plena polémica con Andrea San Martín. "De verdad... siguen justificando...", arrancó, dejando claro su fastidio. Luego criticó a quienes, según él, tienen doble moral, al escribir: "Maltrato infantil sí, maltrato femenino no".

Y como si fuera poco, el extripulante de cabina sentenció que no se anda con rodeos para eliminar a quienes no le sumen. "Y sí, con pana bloqueo y elimino ‘gente’", advirtió. Así que ya saben, si no están con él, ¡adiós!

Mientras tanto, Andrea San Martín ha optado por el silencio ante los ataques de Juan Víctor. En vez de responderle directamente, ayer 29 de octubre, decidió mostrar en Instagram su día a día como mamá, compartiendo sus labores y momentos con su hija mayor.

Incluso mostró a su hija mayor haciendo sus tareas escolares, quien le recordó que ella le hacía sus maquetas de pequeña. Andrea cerró con un mensaje: "Ley de la vida. Enseñar para educar no hacer para resolverles". Un mensaje que, según se supo, llegó justo después de la denuncia en su contra por presunta sustracción de la menor. Parece que cada uno está jugando sus cartas a su manera.

¿Será esta la tregua antes de la siguiente batalla, o solo la calma que precede a la tormenta? Este culebrón recién empieza, ¡y nosotros estamos pegadazos!